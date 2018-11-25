2018-11-25T08:09:33+03:00
Происшествия

«Думаем, опять поджог!»: в Перми сгорела машина, которая принадлежала пожарному

Легковушка загорелась прямо под окнами пятиэтажки, где тот живет [видео]
Андрей МАТЛИН
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Иномарка вспыхнула, как факел. Фото: Анна Маркова.Иномарка вспыхнула, как факел. Фото: Анна Маркова.
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Жители дома на улице Чернышевского, 4 в Перми проснулись ранним воскресным утром от яркого света, который бил в окна. На часах было 7.30 утра. Выщлянув на улицу, они увидели, что в нескольких метрах от торца дома полыхал автомобиль Hyundai Elantra. Огромный огненный факел было видно на всю округу.

Пожарные приехали достаточно быстро, не прошло и 10 минут, но легковушке это не помогло.

- Машина начала гореть с капота, огонь распространился в считанные минуты, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Причины возгорания еще предстоит установить.

Машина выгорела практически полностью. Единственное, что смогли сделать пожарные – не дали распространиться огню на соседний автомобиль Ford, который стоял в метре от погорельца.

- Это уже не первый случай у нас во дворе, машины уже горели, - говорят жители дома, выбежавшие на пожар. - Думаю, опять поджог, ведь владелец машины сам пожарный, машина у него в хорошем состоянии. Сам хозяин сгоревшей иномарки никак не комментирует случившееся.

В Перми сгорела машина пожарного. Видео: Анна Маркова..

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