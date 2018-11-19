2018-11-19T16:30:35+03:00
Общество

«Дедушка Мороз, положи под елочку куклу Барби, она станет мне дочкой!». В Перми началась акция «Дедморозим»

Каждый может стать волшебником для детей из детского дома
Андрей МАТЛИН
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Станьте Дедом Морозом! Фото: сайт фонда "Дедморозим".Станьте Дедом Морозом! Фото: сайт фонда "Дедморозим".
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- Дедушка Мороз, я люблю играть в куклы, подари мне, пожалуйста, говорящую куклу в красивом платье, я буду о ней заботиться, кормить, укладывать спать. Я очень жду тебя в гости, буду учить стихотворение и песню! Меня зовут Дашенька, мне 3 года.

Письма пермских детишек к Деду Морозу, где они пишут о своих новогодних мечтах и желаниях, сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим» начали выкладывать на сайте dedmorozim.ru.

Новогодние пожелания ребятишек, которые воспитываются в детских домах или лежат в больницах, трогательны и бесхитростны.

Одно из писем с новогодним желанием. Фото: сайт фонда "Дедморозим".

Одно из писем с новогодним желанием. Фото: сайт фонда "Дедморозим".

«Я уже совсем большой. Я занимаюсь физкультурой и хожу на музыкальные занятия. У меня много друзей, и я их всех люблю. А еще я люблю футбол. Принеси мне футбольный мяч, пожалуйста! С Новым годом тебя и Снегурочку!» - пишет пятилетний Денис.

«Привет, Дед Мороз! Я люблю рисовать и играть в планшет, у меня есть братик Саша. Я хочу стать врачом, подари, пожалуйста, мне игрушечную больничку», - обращается к доброму волшебнику 8-летняя Дашенька.

- Стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый, - рассказали в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». - Осуществить мечту ребенка можно как самостоятельно, так и внеся посильное пожертвование. Свои мечты дети описывают в письмах. Их мы будем публиковать до 15 - 16 декабря, вплоть до того момента, когда начнем исполнять желания.

Что должен сделать тот, кто решил стать добрым волшебником?

- Нажав на нашем сайте кнопку «Подробнее», вы можете зарезервировать письмо ребенка с описанием желания, - объясняют в фонде. - Например, написать: «Я исполню желание Миши». При этом нужно заполнить предложенную форму и указать номер телефона, по которому мы с вами свяжемся. Если кто-то уже оставил под письмом комментарий с согласием осуществить мечту, вы можете выбрать другое письмо. Можно и просто внести пожертвование для приобретения новогодних подарков детям, оставшимся без попечения родителей и ребятам со смертельно опасными заболеваниями.

Письма, которые мы привели выше, уже нашли своих добрых Дедов Морозов и Снегурочек, которые приедут к детям с подарками. Но немало писем детей, которые также ждут своих добрых волшебников в гости на Новый год или хотя бы подарка под елочкой.

«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Алина, у меня две сестры и братик, мы все вместе живем в детском доме, - пишет девочка из Горнозаводска. - Я учусь отлично, слушаюсь воспитателей. Я хочу попросить куклу Бэби Бон с длинными волосами».

«Здравствуй, Дедушка Мороз! - ждет новогоднего чуда 6-летняя Дарина. - Я еще не умею писать, поэтому мне помогают друзья. Я бы хотела найти под елкой куклу Барби, она стала бы мне дочкой. Приходи, Дедушка, к нам в гости, я буду тебя очень ждать!»

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