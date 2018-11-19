Погода в Перми 2019: зима в Прикамье будет теплой и не слишком долгой

По календарю зима еще не наступила, а в Перми уже ожидаются вполне зимние морозы.

- Если в среду температура воздуха днем в Перми будет около -7 градусов, то в четверг похолодает уже до -13, а в пятницу – до -23 градусов, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Получается, что зима в этом году будет ранней.

В то же время метеорологи предполагают, что зима будет теплой и недолгой.

После Нового года потеплеет?

Ученые-климатологи из национальных метеослужб ближнего зарубежья съехались на климатический форум стран СНГ. И по его итогам выпустили так называемый консенсусный прогноз погоды на ближайшую зиму.

- Для Пермского края этот прогноз оказался благоприятным, - рассказал заведующий кафедрой метеорологии и охраны атмосферы ПГНИУ, профессор Николай Калинин, который участвовал в работе этого форума. - Зима у нас обещает быть мягкой и не такой затяжной, как в прошлом году. Температура будет выше климатической нормы.

Правда, в этом году первые морозы придут к нам рано.

- Декабрь ожидается холоднее, чем в прошлом году, а январь, февраль и март могут быть чуть теплее прошлого сезона, - отметил Николай Калинин.

- И по долгосрочному прогнозу, который Гидрометцентр каждый год составляет на отопительный сезон, зима в этом году также прогнозируется мягче обычного, - говорит Павел Смирнов.

Дачники могут не беспокоиться, что из-за холодного декабря у них вымерзнут кусты и деревья.

- Во-первых, каких-то аномальных холодов в декабре не ожидается, во-вторых, в Прикамье уже лег снежный покров, который укроет посадки, - говорит Павел Смирнов.

Советы врача

Как пережить первые холода

В ближайшие дни в Прикамье ожидаются двадцатиградусные морозы. Даже те, кто родился и всю жизнь прожил на Урале, иной раз забывают о простых правилах, как вести себя в холода.

Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Валерий Агафонов поделился своими «холодными» секретами.

1. С приходом холодов не запечатывайте форточки в квартире, проветривайте помещения. Иначе создадите рай для всяческих инфекций. И для повышения иммунитета свежий воздух необходим. Прогулки по морозцу полезны и взрослым, и детям.

2. В холода неплохо принимать ежедневный контрастный душ по утрам. Это хорошая тренировка для сосудов, которые должны исправно «обогревать» тело и кожу.

3. Правило «держи ноги в тепле» никто не отменял. Лично я могу почти всю зиму проходить в фуражке, а вот на ноги купил угги.

4. Желательно, чтобы одежда была многослойной, так она лучше держит тепло. Если не хотите походить на капусту «в ста одежках», можно приобрести тонкое термобелье.

5. Никакого алкоголя на морозе, тепло, которое якобы разливается по телу после приема спиртного, - это иллюзия. На самом деле после этого организм начинает интенсивно терять тепло, что грозит переохлаждением.