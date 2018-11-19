«Мы не говорили, что сезон последний». Вован из «Реальных пацанов» раскрыл секреты съемок нового сезона

Пермский артист Владимир Селиванов выложил в своем аккаунте в Инстаграме фотографию со съемок нового сезона популярного сериала «Реальные пацаны».

Вован выложил фотографию с Коляном и подписал: «Партизаны, разведчики и просто приятные люди».

Отметим, что новый, двенадцатый сезон сериала должен выйти на экраны в 2019 году/ Предположительно, новые серии «реальных пацанов» зрители увидят в марте. Несмотря на многочисленные заявления о прекращении съемок», «реальные пацаны» вновь выходят на экраны.

Съемки очередного сезона стартовали еще в июне. Первой о продолжении «Реальных пацанов» заявила Зоя Бербер (Лера) «Мы не говорили что сезон последний. Это сами вы: соцсети ваши, а точнее комментарии — запутали всех и вся! А мы ждали лето. И вот оно, лето, и вот они мы», — написала актриса летом в Instagram.