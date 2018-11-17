День Х наступил, а рабочих не видно: в Перми в субботу собирались начать реконструкцию улицы Революции

- С 17 ноября подрядная организация приступит к подготовительным работам для строительства коллектора ливневой канализации на улице Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской, - сообщили накануне, 16 ноября, в городской администрации. - При производстве работ возможно сужение проезжей части до двух полос.

Реконструкцию улицы Революции пермяки ждали давно. Из-за слишком узкой проезжей части на улице регулярно образовывались пробки. Планировалось, что в рамках реконструкции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение - по две полосы в каждую сторону, - а также проложены и обустроены трамвайные пути.

На первом этапе работ должны были расширить участок от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. Начать предполагалось с прокладки ливневой канализации. А с январе до конца июня – заняться уже самими дорожными работами.

- В наших планах в январе ввести там полное ограничение движения для того, чтобы мы могли подготовить участок к переключению движения транспорта на период выполнения работ на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта, так как будет изменено движение общественного транспорта. Его необходимо будет распределить по Комсомольскому проспекту, улице Сибирской, рассматриваются варианты по запуску движения на улице 25 Октября, - пояснил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

Днем Х – когда рабочие должны были выйти на улицу Революцию, - была суббота, 17 ноября. Но к полудню на свежевыпавшем снегу не было видно ни одного следа от начала дорожных работ. Мы надеемся получить комментарий от властей - когда же начнется обещаная реконструкция.