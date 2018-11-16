Где пермякам отдохнуть в зимние каникулы 2019

До Нового года осталось чуть больше месяца. Скоро начнутся наши любимые новогодние праздники, когда можно будет отдохнуть от работы и провести время с семьей. Главные вопросы - что делать и куда поехать. В нашей обзорной статье мы расскажем о том, чем можно заняться в новогодние праздники.

«Хаски-центр»

В Пермском районе есть Хаски-центр «Уральский Олимп». С 8 по 30 декабря там проходят новогодние программы. Всей семьей можно будет покататься на собачей упряжке, познакомиться с дедушкой Морозом, прокатиться на снежном банане и получить сладкий подарок!

А со 2 января по 20 марта в хаски-центре вас ждут трассы для катания на упряжках, крутые горки, фотозоны, площадка для керлинга и даже батут. Также детей и взрослых есть уникальная возможность познакомиться с альпакой Плаксой и наиграться с хаски.

Адрес: Пермский район, д. Фомичи, ул. Центральная, 23 . Телефон: 8922-342-59-59 (Viber, WhatsApp)Сайт: www.olimp5959.ru. Предварительная запись обязательна!

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Гостевой комплекс «Аллюр»

В живописном поселке Красный Восход в Пермском районе есть гостевой комплекс «Аллюр». Проживать можно в комфортных номерах или коттеджах - в стоимость услуги уже включен открытый уличный бассейн с подогревом, игровой инвентарь, парковка и завтрак. Также у гостей есть возможность заказать банкет или корпоратив.

Можно арендовать и настоящую русскую баню. В комнате отдыха есть караоке и мини-кухня, а в самой бане - джакузи, душевая с дождевым душем и парилка. Также на территории комплекса есть бильярдная с русским столом. Взрослые могут пострелять по мишеням из луков, арбалетов, пневматического оружия, покататься на снегоходе.

Для детей развлечений тоже хватает - они могут покататься на лошадях, отправиться на экскурсию в Страус-Парк, поиграть в лазертаг и пейнтбол. Телефон администратора: 89127843440. Сайт: http://allur.perm.ru/. Адрес: улица Новосельская, 59, поселок Красный Восход.

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Семейный занимательный парк KÍDO.

Семейный занимательный парк KÍDO – это уникальный проект в Ижевске, который объединяет в себе несколько игровых площадок. Детям точно понравится площадка «Город профессий», где работает банк, ведут медицинский осмотр врачи, а в пиццерии «колдуют» над новым рецептом юные повара. А еще есть площадка «Парк чудес». Там есть всякие интересные вещи: кровать из гвоздей, вращающийся тоннель, перевернутая комната, плазменный шар Николы Теслы и еще много удивительного.

А в Новый год в семейном парке проходит настоящий праздник. Там есть и театрализованное представление, и розыгрыши подарков. Всех гостей ждут сладкие подарки.

Телефон: +7(3412)97-07-97, адрес: г. Ижевск, ул. Петрова, 29 (ТРК «Петровский»), сайт: kidopark.ru

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Навигатор детских лагерей «Более разнообразные каникулы»

Ребенок хочет в лагерь, а у вас нет времени ездить по учреждением на «дни открытых дверей»? Тогда специально для вас есть Навигатор! Сайт работает круглые сутки и может предложить для ребенка путевку на любое время года. Никаких частных лагерей на сайте нет, только проверенные и официальные. Покупателям гарантируют качество услуг, а на сайте они смогут почитать реальные отзывы.

Чтобы купить путевку, надо зайти на сайт, выбрать лагерь и смену, войти в систему бронирования путевок, оплатить ее (можно банковской картой, приложением «Сбербанк Онлайн»). На вашу электронную почту сразу же придет путевка.

Сайт: http://camps.perm.ru Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 44а, 1 подъезд, 3 этаж.

Телефон: 8(342) 282-59-99.

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Туроператор «Школа-Тур»

А еще есть возможность провести зимние каникулы за пределами Пермского края: туроператор детского отдыха «Школа-Тур» предлагает вам несколько вариантов:

«На Кремлевскую Елку» (Москва) - незабываемое яркое шоу в Кремлевском дворце и познавательная программа с роботами. Выезд из Перми: 2,3,4 января 2019 г. Стоимость от 16 800 рублей.

«В Усадьбу Ивана Царевича» (Киров) - место, где можно услышать сказки, былины. А еще увидеть около 50 разных динозавров, музей мороженого и шоколада. Выезд из Перми: 3 января 2019 г. Стоимость от 11 800 рублей.

Адрес туроператора: Комсомольский пр. 62, офис 3. Телефон: 8 (342) 201-85-85, 8909-11-65-111. Сайт: www.shkolatur.ru

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База отдыха «Такман»

Красота, свежий воздух, экстрим… Все это ждет вас на горнолыжном курорте «Такман», который расположен недалеко от города Чусовой. За сезон более 100 тысяч человек посещает комплекс. На «Такмане» есть 13 горнолыжных трасс, с различным уровнем сложности, общей протяженностью 8500 м, а еще трамплин, сноуборд-парк и 3 современных бугельных подъемника.

Также на территории комплекса есть гостиничный комплекс, чтобы вы могли приехать на курорт на все выходные и никуда не торопиться. Кроме гостиницы, на «Такмане» есть русские бани на дровах, кафе, бар, детская комната, прокат и сервис. Не забывайте, что бронировать номера надо заранее!

Телефон: +7 (34 256) 5-04-54. Сайт: www.takman.ru.