Где пермякам отдохнуть в зимние каникулы 2019

До Нового года осталось чуть больше месяца. Скоро начнутся наши любимые новогодние праздники, когда можно будет отдохнуть от работы и провести время с семьей. Главные вопросы - что делать и куда поехать. В нашей обзорной статье мы расскажем о том, чем можно заняться в новогодние праздники.

«Хаски-центр»

В Пермском районе есть Хаски-центр «Уральский Олимп». С 8 по 30 декабря там проходят новогодние программы. Всей семьей можно будет покататься на собачей упряжке, познакомиться с дедушкой Морозом, прокатиться на снежном банане и получить сладкий подарок!

А со 2 января по 20 марта в хаски-центре вас ждут трассы для катания на упряжках, крутые горки, фотозоны, площадка для керлинга и даже батут. Также детей и взрослых есть уникальная возможность познакомиться с альпакой Плаксой и наиграться с хаски.

Адрес: Пермский район, д. Фомичи, ул. Центральная, 23 . Телефон: 8922-342-59-59 (Viber, WhatsApp)Сайт: www.olimp5959.ru. Предварительная запись обязательна!

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Гостевой комплекс «Аллюр»

В живописном поселке Красный Восход в Пермском районе есть гостевой комплекс «Аллюр». Проживать можно в комфортных номерах или коттеджах - в стоимость услуги уже включен открытый уличный бассейн с подогревом, игровой инвентарь, парковка и завтрак. Также у гостей есть возможность заказать банкет или корпоратив.

Можно арендовать и настоящую русскую баню. В комнате отдыха есть караоке и мини-кухня, а в самой бане - джакузи, душевая с дождевым душем и парилка. Также на территории комплекса есть бильярдная с русским столом. Взрослые могут пострелять по мишеням из луков, арбалетов, пневматического оружия, покататься на снегоходе.

Для детей развлечений тоже хватает - они могут покататься на лошадях, отправиться на экскурсию в Страус-Парк, поиграть в лазертаг и пейнтбол. Телефон администратора: 89127843440. Сайт: http://allur.perm.ru/. Адрес: улица Новосельская, 59, поселок Красный Восход.

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Семейный занимательный парк KÍDO.

Семейный занимательный парк KÍDO – это уникальный проект в Ижевске, который объединяет в себе несколько игровых площадок. Детям точно понравится площадка «Город профессий», где работает банк, ведут медицинский осмотр врачи, а в пиццерии «колдуют» над новым рецептом юные повара. А еще есть площадка «Парк чудес». Там есть всякие интересные вещи: кровать из гвоздей, вращающийся тоннель, перевернутая комната, плазменный шар Николы Теслы и еще много удивительного.

А в Новый год в Семейном парке проходит настоящий праздник. Там есть и театрализованное представление, и розыгрыши подарков. Всех гостей ждут сладкие подарки.

Телефон: +7(3412)97-07-97, адрес: г. Ижевск, ул. Петрова, 29 (ТРК «Петровский»), сайт: kidopark.ru

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Навигатор детских лагерей «Более разнообразные каникулы»

Ребенок хочет в лагерь, а у вас нет времени ездить по учреждением на «дни открытых дверей»? Тогда специально для вас есть Навигатор! Сайт работает круглые сутки и может предложить для ребенка путевку на любое время года. На сайте представлены только проверенные и официальные лагеря. Покупателям гарантируют качество услуг, а на сайте они смогут почитать реальные отзывы.

Чтобы купить путевку, надо зайти на сайт, выбрать лагерь и смену, войти в систему бронирования путевок, оплатить ее (можно банковской картой, приложением «Сбербанк Онлайн»). На вашу электронную почту сразу же придет путевка.

Сайт: http://camps.perm.ru Адрес: г. Пермь, бульвар Гагарина, 44а, 1 подъезд, 3 этаж.

Телефон: 8(342) 282-59-99.

Макет компании

Туроператор «Школа-Тур»

А еще есть возможность провести зимние каникулы за пределами Пермского края: туроператор детского отдыха «Школа-Тур» предлагает вам несколько вариантов:

«На Кремлевскую Елку» (Москва) - незабываемое яркое шоу в Кремлевском дворце и познавательная программа с роботами. Выезд из Перми: 2,3,4 января 2019 г. Стоимость от 16 800 рублей.

«В Усадьбу Ивана Царевича» (Киров) - место, где можно услышать сказки, былины. А еще увидеть около 50 разных динозавров, музей мороженого и шоколада. Выезд из Перми: 3 января 2019 г. Стоимость от 11 800 рублей.

Адрес туроператора: Комсомольский пр. 62, офис 3. Телефон: 8 (342) 201-85-85, 8909-11-65-111. Сайт: www.shkolatur.ru

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База отдыха «Такман»

Красота, свежий воздух, экстрим… Все это ждет вас на горнолыжном курорте «Такман», который расположен недалеко от города Чусовой. За сезон более 100 тысяч человек посещает комплекс. На «Такмане» есть 13 горнолыжных трасс, с различным уровнем сложности, общей протяженностью 8500 м, а еще трамплин, сноуборд-парк и 3 современных бугельных подъемника.

Также на территории комплекса есть гостиничный комплекс, чтобы вы могли приехать на курорт на все выходные и никуда не торопиться. Кроме гостиницы, на «Такмане» есть русские бани на дровах, кафе, бар, детская комната, прокат и сервис. Не забывайте, что бронировать номера надо заранее!

Телефон: +7 (34 256) 5-04-54. Сайт: www.takman.ru.

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Детский развлекательный центр «Октябрь»

В «Октябре» готовится замечательный спектакль «Снежный Бум». Это спектакль нового для Перми формата, сочетающего в себе «бродилку», элементы квеста, игровые и иммерсивные части. Сюжет «Снежного бума» концептуально встроен в уникальные и завораживающие локации «Октября». Зрители погружаются в сказочный мир далеких планет, удивительных существ и ярких приключений. Главный герой должен сдать экзамены в школе космических пилотов, и вместе с ним дети пройдут ряд испытаний, посетят несколько планет, примут участие в играх.

«Снежный бум» в «Октябре» - это красочные костюмы, необычный сценарий, цирковой номер на полотнах, интерактивные аттракционы нашего центра, больше 20 героев, задействованных в постановке.

В стоимость билета входит игровое время 50 минут, спектакль 30 минут, подарок.

Сайт: http://october.perm.ru. Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 46

Фото компании

Туристический комплекс «Слобода»

Устали от городской суеты? Подарите себе прекрасный отдых на природе - в селе Сергино Нытвенского района вас ждет Туристический комплекс"Слобода".

Отдых в «Слободе» одинаково увлекателен в любое время года. Верховые прогулки по лесу, конные походы с ночевкой в русской избе, интересная выводка лошадей, баня, комфортная гостиница, сноутюбинг с электрическим подъемником и атмосферное кафе «Амбарчик». С 15 по 30 декабря и со 2 по 13 января приглашаем вас на новогодние программы с катанием на лошадях верхом и в санях, с развлекательной программой на опушке леса со сказочными персонажами.

31 декабря ждем вас провести с нами Новогоднюю ночь в кафе «Амбарчик» с профессиональным ведущим и фейерверком. В программу входит: размещение в гостинице, Новогодний банкет, 1 января - новогодняя экскурсия на конный завод с катанием на лошадях и развлекательной программой.

Адрес: Нытвенский район, с.Сергино. Телефон администратора: 89082537661. Сайт: www.slobodasergino.ru. Предварительная запись обязательна!

Фото компании

Зоопарк в Ижевске

До Нового года еще целый месяц, а зоопарк уже придумал, чем будет удивлять посетителей зимой! С 1 декабря в зоопарке стартует Новогодний час - с 16:00 до 17:00 билет можно приобрести всего за 100 рублей, и это сразу на две персоны.

А еще в зоопарке можно посетить индивидуальное чаепитие с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, где вас напоят чаем, накормят плюшками-ватрушками, а ребенок получит от волшебников подарок. Чаепитие организуется только по предварительной записи.

С 31 декабря по 6 января в 13:00 в зоопарке будет проходить яркое веселое новогоднее шоу «Морозко. Перезагрузка». Участие в шоу бесплатное, посетители приобретают только входной билет в зоопарк. А после представления можно прокатиться в настоящих новогодних санях Деда Мороза

Подробности по телефону 8(3412) 59-60-98. Адрес: Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Кирова,8.Режим работы зоопарка в декабре с 9:00 до 17:00. Сайт: www.udm-zoo.ru

Фото зоопарка

Центр активного отдыха «Полазна»

Это универсальное место для отдыха, потому что отдых здесь, без преувеличения, понравится любой компании - как ценителям активного, так и любителям спокойного времяпрепровождения на лоне природы. Центр расположился в 45 километрах от Перми. Здесь можно не только покататься на лыжах, сноуборде, ватрушках, снегоходах, но и снять домик, сходить в баньку, отведать свежую выпечку в кафе, попробовать фирменный глинтвейн в баре, словом, отдохнуть по полной программе.

Для сноубордистов есть современный сноупарк, оборудованный фигурами и трамплинами для экстремалов, а для любителей более спокойного отдыха - трассы для беговых лыж. Также можно совершить экскурсию по заказнику «Лунежские горы» по пешеходным тропам или с ветерком прокатиться на снегоходе. Все снаряжение можно приобрести в прокате.

Ждем Вас ежедневно с 10-19 часов! Контактные телефоны: 8-902-801-94-63, телефон администратора базы 8-950-449-33-83. Сайт: www.polazna.ru