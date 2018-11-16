«Дети все еще в больнице». В Прикамье арестовали на 10 суток 40-летнего водителя, который сбил четырех человек

Авария произошла 15 ноября в 18 часов в селе Юсьва. 40-летний водитель автомобиля УАЗ ехал в направлении дороги Кудымкар - Пожва. В районе дома №8 по улице Центральной сбил четырех человек. Бабушка и мама шли вместе с двумя малышами - мальчиком и девочкой - по правому краю проезжей части. После этого водитель УАЗика скрылся с места аварии. 22-летняя мама и 56-летняя бабушка с маленькими детьми доставлены в больницу с различными травмами.

- По горячим следам полицейские задержали виновника аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчина арестован на 10 суток за оставление места аварии.

Также в полиции добавили, что ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Проведено медицинское освидетельствование водителя. Пока неизвестно, находился ли водитель в нетрезвом состоянии в момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.