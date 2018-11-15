Теодор Курентзис и хор musicAeterna откроют основную программу Зальцбургского фестиваля

Зальцбургский фестиваль, который в следующем году пройдет с 20 июля по 31 августа, раскрыл свою программу.

Основную программу фестиваля откроют Теодор Курентзис и хор musicAeterna, которые представят оперу Моцарта «Идоменей».

Напомним, что в 2017 году впервые этот, один из самых престижных в мире музыкальных фестивалей, открыли российские музыканты. Тогда в Зальцбурге была показана опера Моцарта «Милосердие Тита» в совместной постановке Теодора Курентзиса и Питера Селларса.

- В 2017 году Теодор Курентзис и Питер Селларс оставили след на Зальцбургском фестивале с их интерпретацией поздней оперы Моцарта «Милосердие Тита», которая подчеркнула его видение пути к демократии через восстановление правосудия и примирение, - отмечается на сайте фестиваля. – В новой постановке «Идоменей» мы услышим тенора Рассела Томаса и несравненный хор musicAeterna.

В Перми услышать оперу «Идоменей» в концертном исполнении можно будет во время Дягилевского фестиваля.