2018-11-15T15:54:15+03:00
Общество

«Бросай курить с «КП»!». Пермская «Комсомолка» дарила подарки за невыкуренные сигареты

Пермяки удивлялись, но с удовольствием принимали участие в акции [видео]
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Международный день отказа от курения «Комсомолка» решила помочь пермякам покончить с вредной привычкой. Мы вышли на улицы города и предложили пермякам отдать хотя бы одну сигарету в обмен на подарки - сладкие йогурты и красивые, полезные аптечки. Кроме того, прохожим, согласившимся бросить курить, вручали календарики с обозначенной датой отказа от табака и желали избавиться от вредной привычки. Акцию «Бросай с КП!» мы организовали вместе со своими партнерами - маслозаводом «Нытвенский» и Аптечной сетью «Пермфармация».

- А ты обменяешь сигарету на наши подарки? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А ты обменяешь сигарету на наши подарки?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Порадовало, что многие, у кого мы пытались выменять сигареты на подарки, не только соглашались, но и обещали бросить курить. В любом случае с сигаретами расставались легко.

- Сам хочу бросать! - говорит Павел. - Молодцы, хорошую акцию придумали!

- Это знак, - добавляет его девушка. - Теперь тебе точно придется бросить.

В Международный день отказа от курения «Комсомолка» решила помочь пермякам покончить с вредной привычкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Международный день отказа от курения «Комсомолка» решила помочь пермякам покончить с вредной привычкой.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курильщики восприняли акцию с позитивом и с улыбкой получали подарки за невыкуренные сигареты.

- Акция «Комсомольской правды» - просто огонь! - заявил Дмитрий. - Я обязательно брошу курить.

Курить - здоровью вредить! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Курить - здоровью вредить!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторые люди признавались, что им вряд ли смогут избавиться от дурной привычки, но все равно с радостью принимали участие в акции.

- Это моя последняя сигарета, - говорит Евгений. - По крайней мере, сегодня.

Кто курит табак, тот себе враг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто курит табак, тот себе враг.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подарки «Комсомолка» раздавала и некурящим, которых, к слову, тоже встретилось немало. Многие с удовольствием фотографировались с очаровательной буренкой маслозавода «Нытвенский».

Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-- Никогда не курила и не собираюсь, - говорит Анна. - Отвратительная привычка. А сама идея хорошая, настроение подняли!

Участники акции получали подарки от наших спонсоров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники акции получали подарки от наших спонсоров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы надеемся, что все те, кто принял участие в акции, постараются отказаться от этой вредной привычки. А собранные в ходе акции сигареты были уничтожены!

Партнеры мероприятия:

Маслозавод Нытвенский! Маслозавод Нытвенский - попробуй качество на вкус!

Аптечная сеть «Пермфармация». Аптеки, которым доверяют!

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«Бросай курить с КП!».

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