2018-11-16T06:51:15+03:00
Общество

Погода в Перми 2018: в выходные потеплеет до нуля градусов, но город засыплет снегом

В начале следующей недели может похолодать до -15 градусов
Андрей МАТЛИН
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Выходные обещают быть снежными.Выходные обещают быть снежными.Фото: Юлия Лоза
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- Ясные деньки у нас заканчиваются, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - В выходные на большей части территории Прикамья будет идти снег или мокрый снег с дождем. В Перми сформируется снежный покров. Мощным он еще не будет, но, судя по всему, снег уже не растает, поскольку каких-то значительных потеплений больше не ожидается.

В ближайшие дни температура воздуха будет от 0 до -4 градусов, ночью - от -3 до -8 градусов. В выходные дни возможно потепление днем до +1 градуса, но снег при этом не растает – земля уже за неделю выстудилась.

В пятницу днем в Перми будет около ноля градусов, ближе к ночи ожидается снегопад.

В субботу дневная температура также будет колебаться возле нулевой отметки, продолжит идти снег.

В воскресенье днем воздух может прогреться до +1 градуса, мокрый снег к вечеру сменится дождиком.

В понедельник на следующей неделе характер погоды сохранится: днем будет до -3 градуса, ночью до -5 градусов.

Во вторник возможно кратковременное, но ощутимое похолодание из-за холодного воздуха из Сибири, который принесет восточный ветер. Днем температура воздуха может быть от -5 до -10 градусов, ночью может похолодать до -15 градусов. Впрочем, синоптики пока не уверены, доберется ли этот холодный воздух до Перми. Если нет – заметного похолодания в краевом центре не случится.

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