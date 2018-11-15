2018-11-15T18:28:20+03:00
Общество

Новый год в Перми 2019: посмотрите, как украсят город к праздникам

По улице Ленина проложат новогодний маршрут с пунктами обогрева и каруселями
Андрей МАТЛИН
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В трех местах в центре Перми установят праздничные карусели. Эскиз: мэрия Перми.В трех местах в центре Перми установят праздничные карусели. Эскиз: мэрия Перми.
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В новогодние праздники пермякам обещают много приятных сюрпризов.

Один из них – это «Новогодний маршрут», который пройдет по улице Ленина от Театра-Театра, вдоль эспланады и дальше – до Театрального сквера возле Пермского театра оперы и балета.

На Соборной площади поставят новогоднюю елку. Эскиз: мэрия Перми.

На Соборной площади поставят новогоднюю елку. Эскиз: мэрия Перми.

На протяжении этого маршрута обещают оборудовать зоны и пункты отдыха и обогрева. Их должны обозначить приметными указателями и стикерами.

В таком пункте будут удобства, там можно будет посидеть и выпить горячего чая. Детям чай обещают наливать бесплатно.

Каток вокруг памятника героям фронта и тыла будет работать круглосуточно. Эскиз: мэрия Перми.

Каток вокруг памятника героям фронта и тыла будет работать круглосуточно. Эскиз: мэрия Перми.

По этому маршруту можно будет передвигаться между различными праздничными площадками и аттракционами. Например, - между рождественскими каруселями, которые впервые установят в Перми в эти новогодние праздники. Покататься на них, причем, совершенно бесплатно, можно будет у Театра-Театра, на площадке возле гостиницы «Урал» или в Театральном сквере.

Город украсят праздничными световыми гирляндами. Эскиз: мэрия Перми.

Город украсят праздничными световыми гирляндами. Эскиз: мэрия Перми.

Вдоль всего маршрута можно будет полюбоваться красочной иллюминацией. Ее впервые разместят на Соборной площади, где установят новогоднюю елку, которая будет мерцать огнями. Световые инсталляции разместят на здании краевой библиотеки имени Горького и в Театральном сквере, на набережной Камы и на спуске к ней. На Комсомольском проспекте огни зажгутся на деревьях и гирляндах.

Схема Новогоднего маршрута. Эскиз: мэрия Перми.

Схема Новогоднего маршрута. Эскиз: мэрия Перми.

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