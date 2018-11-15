В Перми открылись ресторан в стиле 80-ых и кофейня, где готовят гавайский салат

Продолжаем рассказывать вам о новых местах, которые открываются в Перми. Если вы знаете о том, что скоро в городе появится новая кофейня или необычный ресторан, пишите на почту elena.konova@phkp.ru.

«В Гости» - в стиле 80-х

- Владельцы хотели, чтобы в ресторане посетители чувствовали себя комфортно и уютно, как будто пришли в гости, - говорит администратор Анастасия.

Новое заведение «В гости» находится на ул. Революции, 24, в Новом центре.

На стене - красный ковер с желтым орнаментом, в углу - шифоньер с аккордеоном наверху. На кухне - голубая плитка, которая была у нас на кухнях в 80-х.

В ресторане очень атмосферно и уютноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы создавали атмосферу как в квартире прошлых десятилетий, - говорит Анастасия. - У нас по пятницам наплыв посетителей, многие еще и танцуют.

На заднем плане играет Sandra. Хочешь - не хочешь, а начинаешь подпевать.

В ресторане есть бизнес-ланч - с 12.00 до 17.00. Салаты - с тунцом и греческий - стоят 80 рублей, суп-лапша и суп с чечевицей - тоже по 80 рублей. Из горячего - ризотто с красной рыбой и филе курицы с овощами - по 150 рублей, морс - 50 рублей. А еще посетители к бизнес-ланчу могут бесплатно попросить пиво объемом 200 мл.

- Это пользуется у нас популярностью, - улыбается Анастасия.

Греческий салат оказался вкусным и свежимФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В основном меню - пельмени с мясом, семгой и судаком, курицей (от 190 до 300 рублей), бургеры (от 280 до 280 рублей). Можно попробовать что-то из гриль-меню, например, судака на чиабатте со свежими овощами (200 рублей за 100 г). А также коктейли с интересными названиями. Например, «Раиса Максимовна» и «Мечта комсомолки».

Покешная - кафе, популярное в США и Европе

Очень радует, что в Перми стали открывать действительно интересные кофейни и рестораны. Вот, например, не так давно на ул. Революции, 50 открыли «Покешную Кофешную». У кафе две фишки: гавайский салат поке и рисунки на кофе. Пользователи соцсетей довольно бурно обсуждали нестандартность нового кафе, так что я решила, что вечером в субботу там будут заняты все столики. Но нет.

Помещение покешной большое и довольно уютное: голубые столики, белые лампы с приглушенным светом, стены разрисованы радугами и рыбами. На двери висит забавная наклейка с крабом на поводке, подпись: «С животными вход разрешен».

Поке - это сытное блюдоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники сразу поздоровались, а повар стал рассказывать, что такое поке:

- Поке - это гавайский салат, главные ингредиенты - это рис, специальный соус, овощи и морепродукты.

Я заказала поке с лососем (260 рублей за 215 г, 350 - за 375 г). Очень хотелось заказать рисунок на кофе (плюс 50 рублей к стоимости напитка), но…

- У нас машина пока перестала работать, - объяснили сотрудники.

Когда его починят, рисунок на кофе можно заказать любой - например, напечатать любую фотку с вашего айфона. Но латте и без рисунка оказался вкусным (150 рублей за 300 мл).

А вот поке оставил двойственные ощущения. В него входят теплый рис, лосось, авокадо, огурец, помидор, крабовые палочки и соус. Звучит странно, но любителям экзотической кухни должно понравиться. После салата я не хотела есть еще часа три, наверное, поэтому поке - сытное блюдо.

Из еды в кафе только поке - с разными начинками.

Кстати

В ТЦ «Карусель» продают кофе Starbucks: эспрессо в алюминиевых баночках (137 рублей) и мокко - в стеклянных (189 рублей) бутылочках, а капучино в пластиковых стаканчиках (162 рубля) есть даже в рождественской красной упаковке. Между прочим, кофе очень вкусный. Производят его в Дании. Он сладковатый, но не приторный.