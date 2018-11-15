10 лет доверия и надежности

Пермский филиал АБ «РОССИЯ», одного из первых российских частных банков, отмечает свой первый юбилей. 10 лет - это хороший срок, чтобы подвести определенные итоги и наметить планы на будущее

2008 год, когда в Перми был создан филиал АБ «РОССИЯ», был отмечен началом финансово-экономического кризиса. Во всем мире закрывались крупнейшие банки с многолетней историей. И, казалось бы, - зачем в столь сложное время открывать новые финансовые учреждения, не лучше ли переждать, пока минует кризис? Но решение оказалось весьма дальновидным. Документы о создании филиала были подписаны в ноябре, а уже в декабре был открыт первый расчетный счет корпоративному клиенту - им стала компания «УРАЛГАЗСЕРВИС», и заключен первый зарплатный проект - с ООО «ПЕРМРЕГИОНГАЗ».

Фото компании

Прошло полгода - и в первом полугодии 2009 года была одобрена и проведена сделка с учтенными векселями ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ», по которой пермский филиал получил балансовую прибыль почти в 13 миллионов рублей.

Объединение с «Газэнергопром-банком» в 2010 году позволило банку «РОССИЯ» занять прочные позиции в топ-15 крупнейших банков страны, год от года уверенно увеличивая свою долю на рынке. Его Пермский филиал превратился в один из наиболее крупных и стабильно развивающихся региональных филиалов банка. А управляющий филиалом Любовь Юдина заслужила признание профессионалов. Она - лауреат премии «Банковское дело» в номинации «За личный вклад в развитие банковской отрасли» и премии «Хрустальная банковская Корона» как лучший топ-менеджер.

Корпоративные клиенты

- Банк «РОССИЯ» входит в число крупнейших корпоративных банков нашей страны и занимает ведущие позиции в федеральных рейтингах по размеру кредитного портфеля юридических лиц, - отметил заместитель Председателя Правления АО «АБ «РОССИЯ» Александр Шаленков, приехавший в Пермь на юбилей филиала. - За минувший год корпоративный кредитный портфель банка вырос на 14 процентов, кредитный порт-фель физических лиц - на 27 процентов. В спектре наших услуг есть кредитование и привлечение денежных средств юридических лиц на депозитные и расчетные счета, расчетно-кассовое обслуживание, документарные операции, банковское сопровождение предприятий и многое другое.

Одним из основных направлений деятельности банка является обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, входящих в крупнейшие российские холдинги. Среди клиентов Пермского филиала АБ «РОССИЯ» такие компании, как «Газпром межрегионгаз Пермь», «Газпром газораспределение Пермь», «Новомет», ГК «Титан», Сарапульский радиозавод, Концерн Калашников и многие другие.

- Наш филиал давно перешагнул границы Пермского края, - подчеркнула управляющий Пермским филиалом АБ «РОССИЯ» Любовь Юдина. - Мы работаем с предприятиями, расположенными в Екатеринбурге, Ижевске, Барнауле, Сарапуле, Омске. По корпоративному кредитному портфелю наш филиал находится на одном из лидирующих мест среди филиалов банка, с максимальным показателем корпоративного кредитного портфеля в размере 18 млрд рублей, достигнутым в 2017 году. Это связано с тем, что наша команда работает сплоченно и профессионально. И мы выстраиваем с нашими партнерами максимально открытые и доверительные отношения.

От ипотеки до вкладов

Большое внимание в Банке «РОССИЯ» уделяют и физическим лицам. Жителям Пермского края предлагается весь спектр банковских услуг - от кредитов и депозитов до платежных карт. Самым популярным видом кредитования стала ипотека. Благодаря выгоным условиям количество выданных кредитов за год выросло в три раза.

Три года назад банк «РОССИЯ» запустил программу кредитования «Военная ипотека», которой могут воспользоваться военнослужащие - участники накопительной ипотечной системы, имеющие соответствующий сертификат. А недавно появилась новая кредитная программа - «Рефинансирование военной ипотеки», благодаря которой военнослужащие смогут полностью погасить ипотечные кредиты, полученные в других банках в рамках военной ипотеки, и перезаключить договор на новых, более выгодных условиях.

Значительно увеличилось и число вкладчиков, поскольку жители региона доверяют надежному и профессиональному банку.

- С каждым клиентом мы работаем индивидуально, помогаем подобрать формат вклада, который устроит его в наибольшей степени, - объяснила Любовь Юдина. - Для максимально комфортного обслуживания банк дает своим клиентам возможность открытия вкладов в личном кабинете, который позволяет управлять своими денежными средствами на счетах в банке.

Карта «Мир»

Банк «РОССИЯ» одним из первых принял участие в выпуске карт платежной системы «Мир». Эта система удобна тем, что не зависит от внешних политических и экономических факторов, сведения о счетах и операциях не покидают пределов страны. Картами «Мир» можно расплачиваться в магазинах, приобретая необходимые товары и услуги. Сейчас их принимают во всех торгово-сервисных предприятиях и банкоматах на всей территории России, в том числе в Крыму.

При этом банк «РОССИЯ» постоянно работает над усовершенствованием карты, добавляя дополнительные опции, повышающие ее привлекательность.

Одной из таких дополнительных функций стала возможность выпуска виртуальной карты, которая предназначена для покупок в интернете. Появилась также опция cash-back, с помощью которой держатели карт смогут возвращать часть средств, потраченных на любые приобретения.

Сейчас идет активная работа по переводу карт на бесконтактную систему платежей, что позволит людям быстрее и удобнее расплачиваться за товары и услуги.

Баготворительность

При этом Пермский филиал АБ «РОССИЯ» постоянно инициирует благотворительные акции и участвует в партнерских социально значимых проектах. При финансовой поддержке филиала была возведена звонница и восстановлен правый придел центрального иконостаса в верхнем храме Белогорского монастыря.

Ежегодно филиал организует творческие конкурсы для воспитанников из детских домов и интернатов. Призами в них становятся гранты, с помощью которых уже многие социальные учреждения смогли оборудовать сенсорные комнаты и физиотерапевтические кабинеты, устроить спортивные площадки и приобрести необходимую технику.

Также филиал выступает парт-нером ГИБДД Пермского края и Министерства образования в таких проектах, как «Безопасное колесо» и «Юный инспектор дорожного движения». Принимает участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения.

- Главное, о чем мы заботимся, помогая нуждающимся, - это не только материальная поддержка, но и создание мотивации для развития, творчества, движения вперед, - рассказала Любовь Юдина. - К примеру, воспитанникам Пешнигортского детского дома, которые организуют походы для изучения исторического прошлого коми-пермяков, мы подарили палатки. И хочу отметить, что наш банк прилагает все возможные усилия, чтобы сделать жизнь людей комфортнее и лучше.