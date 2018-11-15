Зачем во время трагедии в «Хромой лошади» в реанимации дежурил ОМОН. И почему лечение заграницей не всегда принесет пользу

В палате, у окна, лежит совсем молодой парень, еще школьник. На подоконнике стоят иконки, семейные фотографии с моря. Взгляд парня - абсолютно пустой, он в коме. Он упал с четвертого этажа.

Сломанный позвоночник, раздробленные кости ног, разрывы внутренних органов, тяжелая черепно-мозговая травма.

Врачи пока не делают прогнозов, сможет ли подросток когда-нибудь вернуться к нормальной жизни.

Врач-реаниматолог Елена ДолговаФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Прогнозы делают только Боги и дураки, - говорит реаниматолог Елена Долгова. - Хотя иногда начинаешь верить в какие-то потусторонние силы. Вот, например, привезли к нам пациента, который несмотря на все проводимое лечение, по всем канонам медицины должен был умереть в ближайшие день - два. Что делает его жена? Она узнает, что в Пермь привезли частицу Мощей Матроны Московской, едет в тот храм, привозит цветок в горошке, который приложила к святыне, и ставит его у кровати. Человек этот выздоравливает и своими ногами уходит домой.

- Что слышат и понимают люди, которые находятся в коме? - спрашиваем мы реаниматологов.

- Скорее всего, ничего, - говорят врачи. - Но мы не возражаем, чтобы пациентов навещали близкие. Они могут с ними разговаривать, держать за руку, включать любимую музыку. Все это благотворно влияет на выздоровление.

Небольшое совещание, врачи совместно составляют план лечения послеоперационного больногоФото: Вероника РАНГУЛОВА

Эта реанимация - счастливое исключение, во многих отделениях еще действуют советские правила: никаких родственников.

После «Хромой лошади» реанимацию охранял ОМОН

Реанимация краевой больницы была первой, куда начали привозить пострадавших в «Хромой лошади». Напомним, трагедия случилась 5 декабря 2009 года. Погибли 156 человек, пострадали - более ста.

Это специальная кровать для ожоговых пациентов. Ее купили после трагедии в "Хромой лошади"Фото: Вероника РАНГУЛОВА

- «Скорых» не хватало для такого количества раненых, рассказывает заведующий реанимацией Алексей Пономарев. - Их привозили таксисты, случайные очевидцы, некоторых просто притаскивали ну руках. У людей были ожоги до 80 - 90 процентов тела, некоторые - расплавленный пластик капал с потолка - очень глубокие. К сожалению, некоторых привозили уже без признаков жизни. Тела приходилось складывать прямо на пол в коридоре. Работать в таких условиях было очень сложно. Ты стоишь у кровати пациента, проводишь какие-то манипуляции, а в это время чей-то родственник дергает тебя за рукав, кричит, требует, чтобы я помог его близкому. Спасибо главврачу, договорился с полицией и на входе поставили ОМОН. Только тогда мы смогли нормально работать с пострадавшими. Уже утром на помощь прилетели москвичи, раненых стали готовить к транспортировке в ожоговые центры.

Заведующий реанимацией Алексей Михайлович ПономаревФото: Вероника РАНГУЛОВА

«Доктор должен знать хотя бы один иностранный язык»

«Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор» - эта надпись стоит заставкой на рабочем компьютере в ординаторской.

- Врач - это вечный студент, - говорит Алексей Пономарев. - Ежедневно в мире выходят десятки статей, которые связаны с твоей специализацией. Современный доктор, я считаю, должен знать иностранный язык.

В отдельном помещении хранятся запасные аппараты ИВЛ и мобильная медицинская аппаратураФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Есть вероятность, что когда-нибудь наша медицина хотя бы приблизится к европейским стандартам?

- Нам часто приходится слышать о том, что медицина в Европе или Америке ушла от нас на несколько лет вперед. Я бы поспорил с этим суждением. К примеру, все методики по очищению крови, которые существуют на данный момент, нами используются. По степени подготовки персонала, аппаратному оснащению мы также находимся на уровне Европы.

- И все те, у кого есть деньги, едут лечиться за границу…

- Действительно, есть немало случаев, когда российская медицина бессильна, а в Германии человека ставят на ноги. Когда такой шанс есть, доктор не может о нем не сказать, посоветовать конкретную клинику, врача.

Ухаживать за пациентами реанимации родственникам не разрешают, это делают реанимационные медсестрыФото: Вероника РАНГУЛОВА

- Так, может, не стоит тогда терять время и сразу искать клинику за границей, собирать деньги? При той же онкологии счет порой идет на месяцы…

- Что будет делать мать, которой говорят, что ее ребенок неизлечимо болен? Она будет рыть землю, продаст все, что у нее есть, чтобы спасти свое дитя. Но медицина - это тоже отчасти бизнес. Человека обещают поставить на ноги. И он готов платить за это огромные деньги. Вспомните случай с Ириной Пекарской (на пожаре в «Хромой лошади» девушка надышалась токсичной гарью и навсегда осталась инвалидом. - Ред.), сколько денег было истрачено на ее лечение в Германии, но результата не было. Потому что его просто не могло быть.

Врач-ординатор заполняет карту нового пациента, которого привезли после операцииФото: Вероника РАНГУЛОВА

Как из реанимации труп украли

- К нам доставили пациента, цыгана, с тяжелыми ранениями, - рассказывают в больнице случай 10-летней давности. - Через несколько часов он скончался, и нам необходимо было отправить тело на судебно-медицинскую экспертизу. Но пока оформляли документы, оно… исчезло. Родственники пробрались в реанимацию и просто выкрали тело из своих религиозных убеждений. Их обычаи запрещают делать вскрытие и хоронить человека после заката солнца.

Сергей много лет проработал на "Скорой", сейчас он учится в ординатуреФото: Вероника РАНГУЛОВА

«Стресс убивает человека за два года»

- Самое страшное состояние для человека - это состояние стресса, - говорит заведующий реанимацией Алексей Пономарев. - Стресс запускает цепочку физиологических процессов, которые могут спровоцировать практически любое заболевание, от инфаркта до рака. Два - три года жизни в постоянном стрессе увеличивают риск развития онкологии до 80 процентов.

О разрушительной силе стресса подробно описано в известной теории стресса Селье.

- Селье разделяет стрессовую реакцию организма на три стадии - тревога, резистентность и истощение, - объяснили специалисты. - И когда человек находится в третьей стадии, в его организме происходят патологические изменения, которые могут привести к летальному исходу.

- Никогда не находитесь долгое время рядом с человеком, который доставляет вам дискомфорт, - говорит Алексей Пономарев. - Старайтесь всегда быть в позитивном настроении, удерживайте свое психическое равновесие, не теряйте разум и воспринимайте удары судьбы достойно и без истерик. Если ты разозлился, значит -тебя победили.

Это мини-лаборатория, где хранятся запасы крови и проводятся различные исследованияФото: Вероника РАНГУЛОВА

КСТАТИ

Советы реаниматологов: как жить комфортно и долго

1. Будьте разумными в плане здорового образа жизни, все хорошо в меру. Да, курить - это однозначно вредно, а вот качественный алкоголь в разумных дозах - на личное усмотрение. Есть такая крылатая фраза - «Сто грамм - не стоп-кран, дернешь - не остановишься». Если выпивка создает проблемы в жизни - похмелье, головную боль, чувство вины - возможно, стоит подумать, чтобы от нее воздержаться.

2. Физическая активность должна быть максимально комфортной. Упахаться в спортзале – это скорее вредно, чем полезно. Можно напрыгаться так, что собьется сердечный ритм и подскочит давление. Тренажерный зал - вещь индивидуальная.

3. Альтернатива агрессивному спорту - ходьба минимум пять километров в день, а лучше 8 - 9.

4. К проблеме лишнего веса нужно подходить комплексно, физические упражнения должны сочетаться с грамотно подобранным питанием.

5. Сколько все-таки нужно пить воды в день? 30 мл воды на один килограмм веса.

6. Все есть яд, дело только в дозе. Идите на поводу своих желаний, но без фанатизма. Если вам захотелось выпить стаканчик колы, выпейте же его.

С ПРАЗДНИКОМ!

17 ноября Пермской краевой клинической больнице исполняется 185 лет! Коллектив «Комсомолки» поздравляет весь медицинский персонал с праздничной датой.