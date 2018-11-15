2018-11-15T13:03:39+03:00
Происшествия

21-летнего пермяка, подозреваемого в жестоком убийстве таксистки, задержали с килограммом наркотиков

Он с сообщником задушил женщину, а потом украл телефон и угнал автомобиль
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюСкриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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Полицейские задержали 21-летнего парня, который находился в розыске по подозрению в совершении убийства. Напомним, 5 ноября у леса в Мотовилихинском районе нашли тело 44-летней таксистки. По версии следствия, в ее автомобиле находились двое парней. Они задушили женщину, выкинули тело на дорогу, украли телефон, а затем угнали автомобиль.

- К раскрытию особо тяжкого преступления подключились лучшие сыщики районной и городской полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Личность предполагаемого злоумышленника была установлена. По оперативной информации, подозреваемый скрылся поездом, который двигался сообщением «Новый УренгойКазань». В кратчайшие сроки его задержали и доставили в полицию.

В ходе проведения личного досмотра у 21-летнего подозреваемого нашли килограмм расфасованного наркотика. По данным полиции, молодой человек вез его в Екатеринбург, чтобы там продать. На него завели еще одного уголовное дело - по статье «покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере». Парня арестовали, ведется следствие.

Задержали подозреваемого в убийстве таксистки наркомана в Перми.

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