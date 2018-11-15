В Прикамье 24-летний водитель на Audi насмерть сбил троих пешеходов

В Усолье водитель на иномарке насмерть сбил троих пешеходов.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, около 2 часов ночи 15 ноября по дороге ехала иномарка «Ауди А6», которой управлял 24-летний молодой человек. Он сбил троих пешеходов, которые шли по левой стороне трассы.

- От полученных травм пешеходы погибли на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, одному из погибших был всего 21 год.

Фото прислал очевидец

В социальных сетях обсуждают страшную аварию. Пользователи пишут, что, судя по обуви, погибшие - молодые люди.

- Там три пары кроссовок валяется, - пишет житель Березников.

- Проблема в том, что именно этот водитель всегда ездил на бешеной скорости неважно где - во дворе или по дороге, - пишет другой пользователь сети. - Мы предполагали, что его манера вождения до добра не довеет. Случилось.

Личности погибших пешеходов пока не известны.