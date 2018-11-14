2018-11-14T21:54:39+03:00
Происшествия

«Ушла гулять с собакой и не вернулась»: в Березниках волонтеры вышли на поиски пропавшей Юлии Петровой

Родственники обнаружили у нее дома записку, в которой женщина просит прощения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В ночь на четверг, 15 ноября в Березниках волонтеры вышли на поиски 39-летней Юлии Петровой. Женщина рано утром вышла погулять с собакой, потом она должна была пойти на работу, но там не появилась. Коллеги позвонили ее родным.

Позже дома у Юлии родственники обнаружили записку, в которой она просит прощения. Ее сестра Ольга обратилась в полицию с заявлением о пропаже человека. В поисках Юлии ее друзья и родные обошли ближайшие районы, проверили чердаки и подвалы.

- Юля любила гулять в лесу, - рассказала ее подруга Татьяна. – Мы сегодня прочесали ее любимые места для прогулок, но нас было мало, могли пропустить.

Юлия, уходя из дома, была одета в темный пуховик, черные штаны и черную шапку. В темноте найти женщину в черной одежде нелегко. Тем не менее волонтеры объявили сбор на 23.20. Они собираются обойти все места, где Юлия обычно гуляла с собакой.

- Юля - хороший, чистый человечек, и мы - ее подруги и родня - очень сильно любим, - говорит Татьяна.

Если вы хотите помочь в поисках Юлии, звоните дежурному координатору по телефону 89223760002.

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