2018-11-14T13:09:40+03:00
Здоровье

Конкурс «Клиника года» поддержало министерство здравоохранения Пермского края

Участие в нем принимают 43 медицинских учреждения Прикамья
Ксения ОГАРЕВА
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Лучшую клинику выберут пациентыЛучшую клинику выберут пациентыФото: Евгения ГУСЕВА
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Конкурс «Клиника года-2018», который проводит «Комсомольская правда» позволит узнать, какие клиники Пермского края пользуются доверием у пермяков, куда они с удовольствием обращаются, к каким врачам стараются попасть на прием. Уже сорок три больницы, поликлиники и медицинские центры Пермского края состязаются за победу в 22 номинациях конкурса, самой популярной из которых стала «Клиника с лучшим сервисом».

- Мы впервые участвуем в подобном конкурсе, - рассказала специалист по маркетингу клиники заботы о зрении «Три-З» Лариса Куканова. – Конечно, рассчитываем узнать, мнение людей о том, какие клиники они выбирают и почему. И надеемся, что наша клиника окажется в числе победителей, что наши пациенты подтвердят свое доверие к нам.

За участников конкурса уже проголосовало около 2700 человек. Напоминаем, если вы хотите сказать «спасибо» врачам клиники, в которой вам помогли сохранить здоровье, заходите на сайт «Комсомольской правды» - https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/perm_klinikagoda2018 и отдайте ваш голос любимому медицинскому учреждению.

Партнером конкурса «Клиника года-2018» стал центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед». В данный момент клиника является лидером в номинации «Взрослая стоматология».

- Я не удивлена этим, - говорит Ирина Кузнецова, директор клиники «Астра-мед». – Пусть это и нескромно, я считаю, что «Астра-мед» - одна из лучших клиник страны. Наш центр – лауреат нескольких статусных премий, в том числе мы получили в Женеве гран при за качество оказания медицинских услуг. И я уверена, что наши пациенты поддержат нас в конкурсе «Клиника года», потому что 80 процентов тех, кто приходит к нам впервые, делает это по рекомендации друзей и родственников. Значит, пациенты доверяют нам. И мы не собираемся подводить их.

Напомним, голосование будет проходить на нашем сайте до 31 декабря.

Победителей во всех номинациях, кроме двух, определят читатели, проголосовавшие на сайте. Победителей в номинациях «Выбор экспертов» и «Вклад в развитие медицины» определит экспертное жюри¸ в которое войдут известные врачи, преподаватели, руководители лечебных учреждений.

А для участников напоминаем, что в конкурсе могут принимать участие любые государственные и частные медучреждения Пермского края. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную анкету, выбрать номинацию для участия в конкурсе «Клиника года-2018» Пермь и отправить документ на почту natalya.grechishnikova@phkp.ru. Ссылка на анкету есть на странице с голосованием.

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