Капремонт в Перми 2018: как сделать качественный капремонт вашего дома?

- Капитальный ремонт должен быть комплексным, и при его проведении должны применяться современные технологии, - такой призыв прозвучал на съезде некоммерческих организаций по капремонту в многоквартирных домах, который недавно прошел в Перми.

Отчасти этот призыв уже начал воплощаться в Прикамье.

- Капитальные ремонты должны проводиться на основе комплексного обследования домов, - сообщили в краевом фонде капремонта. - До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч многоквартирных домов.

Действительно, практика, при которой во время капремонтов «латали дыры», признана неправильной. Раньше как бывало? Подлатали фундамент, а трубы в доме бегут, и очень быстро он снова промокает и покрывается трещинами.

Теперь поставлена задача: проводить все необходимые ремонтные работы одновременно. Так, чтобы срок службы дома реально продлился. Для этого и решено тщательно обследовать дома. Изаказывать по каждому из них заключение экспертов.

Фоток компании

Но речь пока идет только о тех домах, в которых отчисления на капремонт перечисляются в краевой фонд капитального ремонта. Но во многих пермских домах собственники приняли решение накапливать «капремонтовские» деньги на специальных счетах. Соответственно им и решать - приглашать или нет экспертов?

- Такую экспертизу лучше провести, - советует руководитель ООО «Универсал» Андрей Равилевич Шайхутдинов. Эта компания с 2012 года успешно занимается комплексным ремонтом жилых домов и административных зданий, выполняет кровельные, фасадные работы, монтирует инженерные сети, делает внутреннюю отделку помещений. Исполняет такие актуальные видыработ, как «точечное» утепление стен снаружи здания, монтаж кровельных ограждений, монтаж отмостки.- Эксперты выявят все проблемы и сформируют «дефектную ведомость». Тогда станет ясно, какие ремонтные работы требуются дому, чтобы продлить его жизнь.

При этом, как объясняют эксперты, и выбрать надежного подрядчика будет проще.

- Бывает так: заказчик жалуется, мол, бежит крыша, сделайте что-нибудь, - объясняют специалисты «Универсала». -Но разные подрядчики будут предлагать свои варианты ремонта, «по своему разумению». В итоге собственники могут выбрать вариант подешевле.Но он совсем необязательно будет качественным и надежным.

Фоток компании

Компания «Универсал» проводит все виды ремонтных работ - от ремонта фундамента, кровли, инженерных систем до утепления фасадов домов. Последний вид работ - это как раз и есть те самые новые технологии, о которых говорилось на съезде по капремонту.

- Утеплить дом можно разными способами, - говорит руководитель ООО «Универсал» Андрей Равилевич Шайхутдинов. - Можно, например, минеральными плитами с последующей облицовкой или оштукатуриванием стен. А можно покрыть стены современной термобарьерной краской, придав ей по желанию заказчика нужный цвет. И тогда температурный КПД дома существенно повысится. Расходы окупятся благодаря экономии тепла.

Но пока во время капитальных ремонтов подобного утепления отдельно взятых домов в Перми еще не практиковалось. Утеплялись «точечно» лишь отдельные квартиры, жильцы которых жаловались в управляющие организации, что у них дома холодно.

Фоток компании

- Тут все зависит от единства собственников жилья, от старшего по дому, которого они выберут, - говорит руководитель ООО «Универсал» Андрей Равилевич Шайхутдинов. - Важно, чтобы все жильцы осознали, что комплексный ремонт дома с использованием современных технологий - это не просто модный лозунг, а надежный способ продлить жизнь дома и снизить расходы на коммунальные услуги. К примеру, мы предлагаем заказчикам сделать систему снегозадержания на кровле, ее установка обходится в весьма разумную сумму. Зато снег поможет сберечь в доме тепло, а также существенно повысится безопасность, поскольку сошедший с крыши снег может серьезно травмировать проходящих мимо людей.

Адрес компании: ул.Екатерининская,163 - 203. Телефон: 89027991518 (Андрей Равилевич, директор).

Сайты: www.perm-stroika.ru

www.универсал-строй.su

www.promalp.zz.mu