Фото школьника в образе Гитлера, которое появилось в сети, сделали на историческом мероприятии в Прикамье

В Facebook появились фотографии школьника из Очера в образе Гитлера.

- Учим историю, - пишет пользователь соцсети. - Фото из просторов Инстаграм.. интересной жизнью живут наши школьники... карнавалят... по мне - так это просто беспредел. И, видимо, учителя тоже причастны... город Очер, Пермский край...

К посту пользователь прикрепил скриншоты аккаунта школьника из Instagram - под фото учащегося в образе Гитлера десятиклассник Дима (имя изменено - прим.ред.) написал: «Пятница в школе была немного веселой». Сам Дмитрий в тот день был в образе Брежнева.

Мы позвонили в школу, в которой учится Дмитрий. Как объяснила директор школы Любовь Леонидовна, фотографии были сделаны еще в прошлом учебном году.

- У нас было историческое мероприятие «Личность правит миром», - говорит директор. - Дети на перемене представали в образах исторических личностей, в том числе и отрицательных. Мы считаем, что дети должны знать всю историю, и поэтому провели интерактивное мероприятие. А Дима хорошо учится, спортом занимается, не придерживается каких-либо нацистских взглядов, конечно. Сейчас он уже в 11 классе.