В Березниках построят крытый каток, а в Ординском районе – новый детсад

- Я приехала к губернатору, чтобы он помог решить вопрос с нашей дорогой, - говорит Татьяна Симанова, пенсионерка из Ильинского района. – У нас от поселка Слудка до Ильинского – 25 километров. А по дороге проехать невозможно – сплошные ямы и колеи. Собрались ее ремонтировать, но, говорят, что денег только на треть хватит. Вот я и хочу попросить губернатора, чтобы нам выделили деньги на ремонт всей дороги.

13 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников провел прием жителей в пермской приемной Президента РФ. Обращались к нему прикамцы с самыми разными вопросами.

Фамиру Минсадирову, директора школы из села Карьево Ординского района, волнует вопрос строительства нового детского сада.

- Наше село очень перспективное, его население постоянно увеличивается, в 2017 году у нас родились 8 детей и в 2018 – уже семеро, - рассказала Фамира Минсадирова. – Но детский сад находится в здании, которое после войны было собрано из старых пустующих домов.

Ранее в этом доме находилась семилетняя школа. Но потом для школы построили новое здание, а в старое перевели детский сад. Кроме того, что дом – 50-х годов постройки, там малышам еще и очень тесно. Ведь садик рассчитан на 30 детей, а посещают его – 49.

Губернатор Максим Решетников отметил, что в Прикамье рассматривается программа строительства детских садов, в том числе и в крупных селах. Он поручил заместителю председателя правительства края Антону Клепикову взять под личный контроль финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по созданию в Карьево нового детского сада.

- Наша задача - построить детский сад в течение следующего года, за основу будет взят проект дошкольного учреждения в Куединском районе, - подчеркнул Максим Решетников. - Сразу после прохождения экспертизы проекта будем заключать соглашение о финансировании строительства с администрацией Ординского муниципального района, деньги будут выделены в полном объеме.

Директор школы Фамира Минсадирова и глава Ординского района Александр Мелехин надеются, что в селе появится новый детсад.

Детский сад площадью более 1000 квадратных метров будет рассчитан на 55 мест. Его должны открыть в ноябре-декабре 2019 года.

Губернатор также напомнил главе Ординского района, что кроме строительства, необходимо не забывать и о содержании новых объектов. И закладывать в бюджет средства на их содержание.

Завуч березниковской ДЮСШ Мария Ильиных обратилась к Максиму Решетникову по поводу затянувшегося строительства крытого катка.

- В нашей ДЮСШ развиваются такие виды спорта как плавание, водное поло, футбол, хоккей, - рассказала она. – Хотим открыть секцию фигурного катания, но для полноценных тренировок нужен крытый каток. Строительство Ледового дворца началось еще в 2017 году, но до сих пор его не могут открыть.

Глава Березников Сергей Дьяков объяснил, что для обеспечения большей безопасности проект ледовой арены необходимо доработать. И задержка связана с дополнительным проектированием и дальнейшим проведением экспертизы.

- Объект строится динамично, - отметил Максим Решетников. - Но раз проблемы не в строительстве, а в оформлении бумаг, думаю, мы тут можем помочь, чтобы ускорить процесс. В связи с этим важно максимально сократить сроки бумажной работы и постараться быстрее ввести объект в эксплуатацию, обеспечив его безопасность.

Кроме того, Максим Решетников напомнил о необходимости организации спортивных мероприятий и секций на площадке будущего катка.

- Предусмотрите бесплатные секции и время для бесплатного катания всех желающих. Нам важно загрузить спортивные объекты, чтобы в них бурлила жизнь, чтобы люди сюда приходили, занимались спортом и отдыхали. Тем более это центр города - место удачное, - подчеркнул глава региона.

Сейчас в Ледовом дворце уже проведены коммунальные сети и вентиляция, смонтированы индивидуальные тепловые пункты, построено здание катка, ледовое поле, проведено внутреннее отопление, остекление, куплена машина для обслуживания ледовой площадки. На ледовой арене ведется внутренняя отделка. Еще предстоит установить спортивное оборудование и благоустроить территорию.

Открыть Ледовый дворец планируется в марте-апреле 2019 года. Губернатор напомнил, что необходимо предусмотреть возможность бесплатного посещения крытого катка и для детей, и для взрослых жителей Березников.

Обрадованной вышла от Максима Решетникова и пенсионерка Татьяна Симанова.

- Губернатор пообещал, что нашу дорогу отремонтируют полностью, - рассказала она.