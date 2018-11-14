2018-11-13T17:32:07+03:00
Дом. Семья

«Охотник ослеп – его решили усыпить»: в Перми спасают породистую лайку

Ослепшую собаку охотники привезли на эвтаназию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Семен ФилипповскийФото: Семен Филипповский
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Русско-европейскую лайку Хантер хозяин купил 6 лет назад за несколько тысяч. Породистый щенок с родословной стоил этих денег. Шесть лет он ездил с хозяином на охоту (кстати, Хантер в переводе означает «охотник»), загонял дичь и приносил подстреленных уток.

Но однажды с собакой случилась беда – Хантер ослеп. Возможно, причиной стала инфекция, возможно – травма. Для охоты он стал бесполезен, и хозяин решил избавиться от собаки. Хантера привезли в ветклинику, чтобы усыпить.

- Бедный слепой Хантер так и не понял, что его предали. Просто выкинули, как старый, дырявый сапог, - говорит зоозащитник Семен Филипповский.

Семен не дал усыпить лайку. По его словам, слепота абсолютно не мешает Хантеру жить. Пес хорошо ходит на поводке и ориентируется по запаху. Он вполне дружелюбный, хорошо относится к другим животным.

Теперь зоозащитники ищут для спасенной собаки новый дом.

- Отдадим его тому, кто в состоянии будет оплатить кастрацию в клинике, - уточняет Семен. - Естественно не на будку и не на цепь, а только в дом, теплый вольер или в квартиру.

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