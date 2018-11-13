2018-11-13T17:32:07+03:00
Общество

Депутаты Заксобрания потратят 53 миллиона на аренду девяти машин

Они хотят ездить на Toyota Camry и AUDI-A6
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В заявке значатся и четыре автомобиля представительского класса.В заявке значатся и четыре автомобиля представительского класса.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На аренду девяти автомобилей для депутатов Законодательного собрания потратят 53 миллиона рублей. На сайте госзакупок появилась заявка на оказание автотранспортных услуг для регионального парламента. В течение года депутаты будут передвигаться на двух микроавтобусах, четырех автомобилях представительского класса и трех туристических автобусах.

В числе желаемых машин указаны новенькая Toyota Camry, AUDI-A6 или С7 - не ранее 2016 года выпуска и AUDI-A8 - не ранее 2014 года выпуска.

По данным сайта бесплатных объявлений, AUDI-A8 2014 года в Перми можно купить за 2,1 миллиона, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 2013 года - за 2,6 миллиона, а новая Toyota Camry в автосалоне стоит 1,7 миллиона. То есть за те 53 миллиона, которые предназначены на аренду девяти машин, можно было бы приобрести, по меньшей мере, 20 автомобилей. Почему же региональный парламент направляет такие деньги на аренду?

Мы задали этот вопрос пресс-службе ЗС и вот какой получили ответ.

- Законодательное собрание Пермского края с 2012 года ежегодно проводит закупку на предоставление транспортных услуг на условиях аренды. При этом сумма расходов на эти цели остается на прежнем уровне. Многие мероприятия Законодательного собрания проходят в территориях края. И транспорт предоставляется не только для депутатов, но и для всех их участников. Депутаты используют автотранспорт, предоставляемый Законодательным собранием, в рамках исполнения своих полномочий: ведут приемы избирателей, взаимодействуют с муниципальными органами власти, с общественностью в территориях региона. Протяженность избирательного округа может составлять более 100 километров.

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