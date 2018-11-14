Купить квартиру в Перми 2018: «СтройПанельКомплект» представляет европейские стандарты уюта

В жилом комплексе «Белые росы» (п. Фролы, ул. Весенняя, 18) планировщики «СтройПанельКомплекта» реализовали евро-формат трёхкомнатных квартир, которые сдаются сразу с полной отделкой и системой «теплый пол».

Фото компании

Чем интересен такой формат для покупателей?

В Европе в основе планировки лежит не изолированность, а зонирование, когда выделяются функциональные зоны: гостиная, место для сна, детская и т.д. Каждая зона должна быть так или иначе обособлена. Место, где собирается вся семья, – это не только гостиная, но и столовая. И в европейских планировках кухня в отдельное помещение с дверью обычно не выделяется, а занимает часть общего пространства. Оформляют его частичными перегородками или мебелью.

Именно поэтому в трёхкомнатной квартире 59,03 кв.м. нет глухой стены между гостиной и кухней — таким образом, появляется уютная столовая (кухня-гостиная) площадью 12 кв.м., которая становится местом, где за большим обеденным столом может с комфортом разместиться вся семья. Ведь совместные обеды и ужины – это приятные моменты, дарящие нам радость общения с близкими!

Также в планировке представлены:

• коридор 11,7 кв.м., с выделенными зонами под встроенные шкафы;

• большая спальня квадратной формы, 18,2 кв.м. с выходом на застекленный балкон;

• малая спальня, изолированная от остальных комнат.

Фото компании

Для удобства покупателей в первом квартале комплекса работает отдел продаж застройщика. Здесь вы можете получить полную консультацию по объекту, оформить заявку на кредитование, уточнить актуальное наличие квартир и посетить экскурсию в сопровождении менеджера. Удобно, оперативно, комфортно!

Приезжайте и оцените комфорт и уют комплекса «Белые росы». Отметим, что с окончанием реконструкции ул. Героев Хасана время пути из центра до п. Фролы значительно сократилось.

Отдел продаж застройщика: ЖК «Белые росы». ул. Весенняя, 24 – 45, тел. 214-05-11. Проектные декларации расположены на сайте www.spk.perm.ru