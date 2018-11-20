2018-11-20T07:39:12+03:00
Происшествия

На пожаре в Чусовом погибли пять взрослых и один маленький ребенок

Целый час пожарные боролись с огнем [фото, видео]
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Фото: Антон Сыров/ "Чусовой ЧП Новости"Фото: Антон Сыров/ "Чусовой ЧП Новости"
Изменить размер текста:

Шесть человек погибли при пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме в городе Чусовой Пермского края. В числе погибших маленький ребенок полутора лет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Частный деревянный дом на ул. Новостроящаяся в Чусовом загорелся в 0.55 в ночь на 20 ноября. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Целый час пожарные боролись с огнем, и только в 1.54 им удалось ликвидировать горение.

Пожар был виден издалека. Фото прислал очевидец трагедии

Пожар был виден издалека. Фото прислал очевидец трагедии

Как нам рассказали в пресс-службе краевого МЧС, в Чусовой выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. Также на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственного комитета, которые устанавливают причины трагедии.

Причины ЧП устанавливаются. Фото прислал очевидец трагедии

Причины ЧП устанавливаются. Фото прислал очевидец трагедии

Сейчас в администрации Чусового проходит заседание Комиссии по чрезвычайной ситуации.

Пожар в Чусовом унес жизни 6 человек.Видео прислал очевидец

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выбран проектировщик для достройки «Первого Пермского микрорайона»
В Перми в манеже «Спартак» выявлено более 90 нарушений правил пожарной безопасности
В Перми ночью внедорожник БМВ врезался в опору ЛЭП
Директор крупной пермской фирмы присвоил 1,4 млрд рублей
Три пассажира рейсового автобуса пострадали в аварии в Пермском крае
Пассажир рейса Пермь-Тбилиси пытался вывезти 18 тысяч долларов
Свыше 2500 бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Прикамье
В Перми из-за аварии без воды остались 1800 человек
В Перми девушка покалечила соседа по коммунальной квартире
Причиной пожара в Чусовом, где погибли шесть человек, стала неисправная электропроводка
В Перми жильцы добились отмены решения ТСЖ о сдаче подвала в аренду
В Прикамье до Нового года будут сокращены 1 700 человек
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек на пожаре в Чусовом
Писатель из Перми Павел Селуков выпустит сборник своих рассказов
В Перми волонтеры вышли на поиски пропавшего 77-летнего пенсионера, страдающего деменцией
В Прикамье за угон автомобиля будут судить подростков
В Перми улицу Островского затопило из-за коммунальной аварии
В пермском банке, из которого эвакуировали посетителей, не оказалось взрывчатки
В Перми оцепили банк в Мотовилихе, всех посетителей эвакуировали