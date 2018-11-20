На пожаре в Чусовом погибли пять взрослых и один маленький ребенок

Шесть человек погибли при пожаре в жилом одноэтажном деревянном доме в городе Чусовой Пермского края. В числе погибших маленький ребенок полутора лет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Частный деревянный дом на ул. Новостроящаяся в Чусовом загорелся в 0.55 в ночь на 20 ноября. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Целый час пожарные боролись с огнем, и только в 1.54 им удалось ликвидировать горение.

Пожар был виден издалека. Фото прислал очевидец трагедии

Как нам рассказали в пресс-службе краевого МЧС, в Чусовой выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев. Также на месте ЧП работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственного комитета, которые устанавливают причины трагедии.

Причины ЧП устанавливаются. Фото прислал очевидец трагедии

Сейчас в администрации Чусового проходит заседание Комиссии по чрезвычайной ситуации.