Новые «соседи» Татищева

Юбилей родного города не за горами, так же, как и счастье, о чем гласит всем давно уже известный афоризм на пермской набережной. К 2023 праздничному году готовятся представители культуры, руководители предприятий, чиновники. Архитекторы даже выделили все инфраструктурные преображения в большой проект «Пермь - 300 лет на Каме», где изложили свои идеи реновации города к юбилею. Основные - завершение реконструкции новой набережной, обновление территории вокзала Пермь II и появление нового здания Пермского театра оперы и балета в Разгуляе.

Разгуляй, каким его не видели

Возможное появление новой театральной мекки города именно в этой части Перми не удивительно. Краевая столица Прикамья начала свое становление именно с Егошихи. Эта территория перспективна для роста и развития. Еще Василий Татищев в 1722 году определил это место для строительства будущего Егошихинского завода, дав толчок развитию Перми.

На модернизацию именно этого городского пространства сделали ставку и пермские нефтяники. В первую неделю ноября здесь состоялась официальная церемония открытия нового здания ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» для его пермского филиала «ПермНИПИнефть».

Мероприятие посетили Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, прибывший с рабочим визитом в Пермь новый полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Максим Решетников.

Стройка на Разгуляе началась в сентябре 2016-го и завершилась на полгода раньше запланированного. До этого «ПермьНИПИнефть» располагалось в Индустриальном районе, а теперь гении геологоразведки и нефтепереработки - около 850 человек - стали «новоселами» исторического центра города. К слову, архитектура нового строения ничуть не выбивается из общего облика района - дворянские колонны, разбавленные стильным зазеркальем, комфорт-но вписались в мирную обитель господина Василия Татищева.

Здание занимает почти 17 тысяч квадратных метров. А его форма с высоты птичьего полета повторяет логотип нефтяной компании - LUK. Внутренняя «начинка» тоже тематическая - на лестницах и в холлах можно увидеть фотовыставки, посвященные нефти под микроскопом, лучшим работникам.

Всего внутри 136 кабинетов. Внутреннее пространство организовано в формате open space, а этажи стратегически разделены по управлениям, что упрощает работу.

- Раньше наш отдел был разбит на 3 кабинета, а смежные службы и вовсе находились в других зданиях. Это основательно тормозило процесс, - поделился Алексей Карманов, главный инженер-технолог отдела проектирования.

- То, что мы теперь находимся все вместе, позволит нам более быстро обмениваться поручениями, информацией, оперативно взаимодействовать с необходимыми отделами. Проектировщики, например, часто пересекаются по рабочим вопросам с геофизиками. Теперь мы находимся рядом, - подмечает Ксения Севонькаева, ведущий инженер отдела проектирования.

В здании сконцентрирован научно-технический фонд, оборудованы базовая кафедра «Нефтегазовый инжиниринг» и Центр коллективного ситуационного анализа. На 4-м этаже расположился зал видеоконференций - неотъемлемая часть важных мероприятий и совещаний. Здесь же в этот день и прошло подписание протокола между краевыми властями и нефтяной компанией.

Для работников «ЛУКОЙЛ -Пермнефтеоргсинтеза» был устроен праздничный концерт

Продолжаем «прокачивать» регион

Свои подписи в Протоколе о взаимодействии региона и Компании «ЛУКОЙЛ» на 2019 год поставили Вагит Алекперов и Максим Решетников в присутствии полпреда Игоря Комарова.

Комментируя подписание документа, Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отметил, что компания сотрудничает с регионом уже более 10 лет: «Мы организуем совместную работу по решению самых важных социальных вопросов в крае. Между компанией и регионом есть понимание». Игорь Комаров также отметил, что сотрудничество «ЛУКОЙЛа» и Пермского края выстроено на многие годы вперед.

Согласно документу нефтяная компания будет участвовать в создании комфортной среды в городах и селах, ремонте дорог, развитии сельских домов культуры. Особое внимание планируется уделить доступности образования и спорта. Возобновится комплексная программа по строительству и реконструкции сельских домов культуры: новые объекты появятся в Добрянском, Кунгурском и Пермском районах. На следующий год компания продолжит поставлять природный газ в Чернушинский, Куединский, Кунгурский, Осинский районы..

После подписания соглашения о сотрудничестве спикеры успели обсудить важные вопросы. В их число вошли социально значимые объекты, построенные и реконструированные при поддержке нефтяников. На одном из таких спикерам удалось побывать лично. Им стал Научно-образовательный центр «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ.

Качественная подготовка молодых нефтедобытчиков

Научный центр создан и функционирует при поддержке предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и разрабатывает вместе с ним уникальные программные продукты. Именно здесь идет подготовка студентов и молодых специалистов под требования организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В аудиториях центра воссозданы реальные кабинеты Центра интегрированных операций, установлено аналогичное ПО. Обучение с помощью использования практико-ориентированности и передовых информационных технологий сокращает до нуля адаптационный период специалиста при выходе на рабочее место и делает его самостоятельным.

Производственные мощности

За условиями образовательных процессов нефтяники следят так же внимательно, как и за условиями производственных. Вагит Алекперов в рамках рабочих визитов в Пермский край проводит встречи с работниками дочерних, подрядных и сервисных предприятий «ЛУКОЙЛа» в регионе. В этот раз в компании с господином Игорем Комаровым и губернатором Максимом Решетниковым он встретился с трудовыми династиями

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», заодно посетив и объекты завода. На сегодня он - один из лучших нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в Европе: глубина переработки составляет 99%.

Завод показывает хорошую динамику по основным финансово-экономическим показателям.

5 ноября 1958 года пущена первая очередь нефтеперерабатывающего завода, а в этом году «Пермнефтеоргсинтез» стал юбиляром. 60-летие предприятия отпраздновали торжественным мероприятием, на котором были отмечены трудовые успехи коллектива и вручены награды

28 нефтяникам.

Заслуженное внимание

Максим Решетников со сцены подчеркнул тот факт, что на сегодняшний момент коллективу «Пермнефтеоргсинтеза» по силам выполнение самых сложных производственных задач.

«Не так часто сталкиваешься с ситуацией, когда лозунг компании соответствует духу. «Опережая время» - это точно про вас. Добиться такой глубины переработки, такого большого процента экспорта - вы действительно постоянно занимаетесь самым сложным - улучшением собственной деятельности, постоянно движетесь вперед», - сказал губернатор.

Максим Решетников наградил Благодарственным письмом губернатора 5 работников, а в руки генерального директора предприятия Сергея Андронова передал почетный диплом правительства Пермского края коллективу ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Также присутствующим были вручены корпоративные награды ПАО «ЛУКОЙЛ». Их они получили из рук Президента Компании Вагита Алекперова.