2018-11-13T17:31:23+03:00
Происшествия

«Перевернулся на большой скорости». В Сочи на олимпийской трассе разбился 13-летний саночник из Прикамья

Парень с серьезными травмами находится в больнице
Андрей МАТЛИН
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Санным спортом юный спортсмен из Чусового начал заниматься в 9 лет. Фото: соцсети.Санным спортом юный спортсмен из Чусового начал заниматься в 9 лет. Фото: соцсети.
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13-летний Станислав (имя изменено) тренировался в Сочи перед молодежным Кубком России. Он был самым юным в составе сборной команды Пермского края, в которую входили саночники из чусовской спортшколы «Огонек».

Во время тренировочного заезда спортсмен уже преодолел 13 виражей сочинской санно-бобслейной трассы и готовился финишировать. Но на 14 вираже сани коснулись ледяного барьера и полетели кувырком.

Результат - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и легкого, перелом кости стопы у юного спортсмена.

Как и почему на сочинской олимпийской трассе случилась эта авария - предстоит выяснить комиссии, которая сейчас создана приказом краевого министерства спорта.

- Мальчику быстро оказали первую помощь и «скорая» увезла его в сочинскую больницу, - сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края. – Он получил серьезные травмы. К нему приехала мама. Комиссии предстоит разобраться, кто и какую ошибку допустил.

Директор СШОР «Огонек» Алексей Колтырин говорит, что поддерживает постоянную связь с Сочи.

- Состояние ребенка сейчас стабильное, угрозы для жизни нет, - отметил он. – В причинах будем разбираться, когда тренеры и ребята вернутся домой. Возможно, делались записи тренировочных заездов.

Станислав считался перспективным юным спортсменом, санным спортом он начал заниматься еще в девятилетнем возрасте. В 13 лет его включили в молодежную сборную края.

- Серьезные травмы у начинающего спортсмена могут стать препятствием для большого спорта и высоких результатов, может возникнуть страх пред большими скоростями, - говорит тренер спортшколы «Огонек» Татьяна Иванова. - Взрослые саночники развивают скорости больше сотни километров в час на спуске, правда, у юных спортсменов скорости заметно меньше. Будем надеяться, что у нашего воспитанника все будет хорошо. Что он поправится и продолжит заниматься спортом.

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