«Только вернулась с соревнований». В пожаре в Перми погибла 11-летняя фигуристка

- Недавно приехала со сборов и сказала: «У меня все получилось, скоро поеду еще выступать и выиграю соревнования», - плачет Валентина, мама погибшей в пожаре 11-летней фигуристки Ирины (имена детей изменены - прим.ред.).

Утром 11 ноября в Перми загорелся частный дом, расположенный недалеко от автотрассы, ведущей из города в микрорайон Камская долина. Пожарные долго не могли потушить здание - попасть в дом было трудно из-за дыма и огня. Представлял опасность и баллон газа, который находился в соседней постройке.

- Баллон пришлось эвакуировать, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Дом тушили 25 пожарных. На ликвидацию огня понадобилось больше часа. В здании нашли тело 11-летней девочки.

Этот дом арендовала семья из пяти человек: Валентина, Роман и их дочки - 17-летняя Полина, 11-летняя Ирина и годовалая Юля. Ирина - юная и талантливая фигуристка. Она уже несколько лет занималась фигурным катаниям, ездила на соревнования и занимала призовые места.

10 ноября все были в гостях у брата отца семейства. Вечером Роман решил поехать домой, и Ирина попросилась вернуться вместе с отцом. Утром он уехал на работу буквально на 30-40 минут. Возвращаясь домой, Роман увидел, что здание горит. Ирина в это время спала на втором этаже. Дом уже весь был в дыму.

- Он зашел в дом, побежал на лестнице на второй этаж, потерял сознание и упал, - говорит Валентина. - Потом немного очухался, выполз на улицу, отдышался и кинулся в дом во второй раз.Тогда уже Рома получил сильные ожоги лица, рук. Дочь нашли пожарные. Причины возгорания еще выясняются, но я считаю, что все дело в неисправном электрокотле. Обе наши машины остались целыми, а вот ребенка уже нет...

Теперь у Романа проблемы со зрением, приходится носить черные очки - глаза плохо реагируют на свет. На время похорон мужчину отпустили из больницы. Но ему надо продолжать лечение, чтобы не остаться без зрения.

- Я просто поверить не могу, что Ирины больше нет, - плачет Валентина. - Она ведь совсем недавно приехала со сборов, хотела снова выступать и выигрывать. Но она и так была все время в призерах - никогда в хвосте не выступала. Я горжусь своей дочерью.

- Помню, как мы переживали за тебя и гордились тобой, - пишет в соцсетях тетя Ирины. - Для нас всех ты навсегда останешься самой лучшей доченькой, внучкой, племянницей и сестрой! Мы безгранично любим тебя .

Похороны Ирины состоятся 14 ноября в Чусовом, на Родине родителей.

Сейчас семье очень нужна помощь - в доме сгорели все вещи. Для Валентины требуется одежда 44-46 размера, для Романа - 48-50 размера, для старшей дочери - 42-44 размера. И годовалой Юле тоже не в чем ходить в такие холода.

Карта 4276 4900 4453 3505 (Полина Андреевна Р.) принадлежит старшей дочке семьи. Контактный телефон: 8 (919) 491-69-01 (Валентина).