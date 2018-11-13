«КП»-Пермь» объявляет конкурс «Открытка для мамы»

«Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе…» 25 ноября отмечается международный День матери. Это праздник, когда дети в очередной раз могут сказать маме, как любят ее, и сделать ей подарок. А что лучше, чем подарок, созданный своими руками?

Мы приглашаем принять участие в нашем конкурсе детей до 12 лет (включительно). Для этого нужно нарисовать открытку для мамы, сфотографировать ее и прислать на наш конкурс.

В форме загрузки надо прописать, как зовут юного художника, сколько ему лет, а также указать телефон, по которому с вами можно связаться.

Посетители нашего сайта будут голосовать за понравившуюся открытку до 15 декабря. В этот день мы подведем итоги. Авторов трех открыток, набравших наибольшее число лайков, мы пригласим в редакцию «Комсомольской правды» и вручим им подарки от партнеров.

Партнер проекта - кондитерская "Тортолино".

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