«Положил ей пакет с наркотиками в карман». В Прикамье задержали внука, который подставил свою родную бабушку

В Прикамье перед судом предстанет 31-летний дилер, который использовал родную бабушку для перевозки амфетамина.

Житель Кондратово на даче в Добрянском районе изготавливал амфетамин для личного употребления и на продажу. Приусадебный участок принадлежал 70-летней бабушке, которая не догадывалась о деятельности внука. Сбывал наркотик через 29-летнего посредника.

В ноябре прошлого года сотрудники полиции задержали молодого человека. Он на машине возвращался домой с дачи вместе с бабушкой. В машине сыщики обнаружили переносную лабораторию для изготовления психотропных веществ: колбы, градусники, пробирки и различные ингредиенты.

А у бабушки в ходе досмотра нашли 14 граммов амфетамина. Молодой человек признался, что подбросил наркотик бабушке и не предупредил ее. Он думал, что полицейские не будут досматривать пожилую женщину.

Затем сыщики провели обыск на даче и обнаружили там еще около 350 граммов амфетамина, приготовленного к продаже. Возбуждено уголовное дело. Дилеру и его подельнику грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.