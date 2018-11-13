2018-11-13T09:03:38+03:00
Происшествия

«Положил ей пакет с наркотиками в карман». В Прикамье задержали внука, который подставил свою родную бабушку

Внучку грозит до 20 лет лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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В Прикамье перед судом предстанет 31-летний дилер, который использовал родную бабушку для перевозки амфетамина.

Житель Кондратово на даче в Добрянском районе изготавливал амфетамин для личного употребления и на продажу. Приусадебный участок принадлежал 70-летней бабушке, которая не догадывалась о деятельности внука. Сбывал наркотик через 29-летнего посредника.

В ноябре прошлого года сотрудники полиции задержали молодого человека. Он на машине возвращался домой с дачи вместе с бабушкой. В машине сыщики обнаружили переносную лабораторию для изготовления психотропных веществ: колбы, градусники, пробирки и различные ингредиенты.

А у бабушки в ходе досмотра нашли 14 граммов амфетамина. Молодой человек признался, что подбросил наркотик бабушке и не предупредил ее. Он думал, что полицейские не будут досматривать пожилую женщину.

Затем сыщики провели обыск на даче и обнаружили там еще около 350 граммов амфетамина, приготовленного к продаже. Возбуждено уголовное дело. Дилеру и его подельнику грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В Прикамье дилер использовал для перевозки амфетамина свою бабушку.видео: ГУ МВД России по Пермскому краю

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