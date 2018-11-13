2018-11-13T07:20:28+03:00
Общество

«Бассейны для японских обезьянок, туннели для горилл»: испанские дизайнеры создадут концепцию нового зоопарка в Перми за 150 тысяч евро

Они разработают ландшафты и интерьеры для «Страны обезьян», «Африканской саванны» и других экспозиций
Андрей МАТЛИН
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Вход в новый зоопарк также красиво оформят.Вход в новый зоопарк также красиво оформят.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Как и предполагалось, разработкой тематических интерьеров и ландшафтов для экспозиций нового пермского зоопарка займется испанская компания Amusement logi, которая ранее разработала дизайн-проект нового зоологического парка в Перми.

Стала известна и стоимость разработки интерьерно-ландшафтной концепции для первой очереди зоопарка – 150 тысяч евро. Именно такая сумма названа в госзаказе, который обнародовал подрядчик «РЖДстрой», указав испанскую фирму в качестве единственного исполнителя концепции.

Предполагается, что к ландшафтному проектированию испанцы смогут приступить уже в начале следующего года. К концу текущего года строители обещают сдать объекты первой очереди зоопарка.

- В декабре будут сданы объекты первой очереди, - пообещал представитель компании-подрядчика «РЖДстрой» Илья Козырев. - Самое большой по площади из них это корпус для обезьянника, также сдадим помещения для южно-американских, австралийских животных, для бурых и гималайских медведей, для кабанов.

- После сдачи этих объектов испанская компания приступит к созданию стилизованных ландшафтов и интерьеров для экспозиций «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» «Обитатели гор», «Лесная мозаика», - сообщил лавный инженер Управления капитального строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - В обезьяннике, например, испанским дизайнерам предстоит оформить просторный холл с высотой потолка более 12 метров, с бассейнами посреди зала, где будут плескаться японские обезьянки, с туннелями-переходами для горилл. Предполагается, что к концу следующего года эти ландшафты будут выполнены, и зоопарк сможет начать принимать первых животных.

В конце следующего года должно начаться строительство объектов последующих очередей зоопарка – океанариума, слоновника, вольеров для карликовых бегемотов, антилоп, жирафов и зебр и других животных.

Возведение всех объектов зоопарка должно быть закончено в 2020 году, общая стоимость строительства составит 4,9 миллиарда рублей.

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