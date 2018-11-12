2018-11-12T16:27:18+03:00
Происшествия

Восемь человек на скамье подсудимых – в Перми начался суд по делу о проституции

Главный сутенер уже получил условный срок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Судят работников пермских отелейСудят работников пермских отелейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми начался суд по делу об организации занятия проституцией. На скамье подсудимых - восемь человек. Все они - работники пермских отелей, в основном, охранники. По мнению следствия, подсудимые причастны к поставкам для постояльцев отелей девушек по вызову. Дело происходило в 2015 и 2016 годах.

Сам организатор уже осужден. Он заключил досудебное соглашение, дело в отношении него было выделено в отдельное производство, и в апреле суд вынес ему обвинительный приговор - чуть более двух лет условно. Кстати, наказание по статье 241 УК «Организация занятия проституцией» может варьироваться от штрафа в ста тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет.

А сейчас будут судить тех, кто, по мнению следствия, помогал сутенеру. Хотя сами они отрицают свою вину, уверяя, что просто выполняли свои служебные обязанности.

- Охранники, в частности, мой подзащитный, не являются организаторами, они не выполняли функции подбора девушек и не получали за это деньги, - отметил адвокат одного из подсудимых.

Судебный процесс, который начался в Ленинском районном суде, прервался почти сразу же – из-за отсутствия прокурора. Он будет продолжен на следующей неделе.

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