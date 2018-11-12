2018-11-12T14:18:20+03:00
Общество

Пермякам, которые привезли из Грузии несколько гранатов, грозит штраф

Фрукты у туристов забрали в аэропорту
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Этим сочным фруктам доступ в Пермь закрыт.Этим сочным фруктам доступ в Пермь закрыт.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Со 2 ноября открылись авиарейсы из Перми в Тбилиси. Пермяки летят гулять по старинным улочкам и наслаждаться вкуснейшей кухней. Ну а обратно везут фрукты. Но оказывается - нельзя!

На днях на таможне в пермском аэропорту остановили трех туристов. Двое из них везли по нескольку гранатов, а один - немного орехов и специи.

- В октябре 2015 года указом Россельхознадзора был запрещен ввоз из Грузии любой растительной продукции - хоть чая, хоть гранатов, - прокомментировали ситуацию в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю. - Так что фрукты и орехи, которые везли с собой пассажиры из Тбилиси, им пришлось оставить в зоне таможенного досмотра. Впоследствии эта продукция будет уничтожена. А нарушителям карантинного законодательства по статье 10.2 КоАПП грозит штраф в 500 рублей.

Кстати, вино из Грузии ввозить не запрещено, так как растительное сырье - виноград - было подвергнуто обработке.

Конечно, далеко не каждый раз таможенники проверяют багаж прилетевших пассажиров. Но к Грузии пока внимание особое. Во-первых, полный запрет на ввоз фруктов, а во-вторых, новые заграничные рейсы.

Грузия - не единственная страна, из которой нельзя привезти фрукты и овощи. Ввоз растительной продукции запрещен и из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, а также Польши, Македонии, Сербии и других стран. А вот из стран Юго-Восточной Азии можно ввозить экзотические фрукты, но не более 5 килограммов на человека. Собираясь с другую страну, уточняйте информацию, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бывший тренер «Молота» возвращается в Пермь
Пермяк, говоря женским голосом, выманил у жительницы Свердловской области 54 тысячи рублей
В Перми эвакуировали крупный торговый центр
Более 1500 участников «Теплого забега» побили рекорд Пермского края
Министерство здравоохранения Прикамья возглавила Оксана Мелехова
«Опрокинулись сани». На тренировке в Сочи получил травмы 13-летний бобслеист из Прикамья
Пьяная пермячка на «Мазде» устроила массовое ДТП
Победитель конкурса тыквенного пирога в Перми получит мультиварку
Сотрудник исправительной колонии, по чьей вине погиб заключенный в Губахе, предстанет перед судом
В Прикамье заведующая детским садом вымогала взятки у сотрудников
Родители школьников, отравившихся в лицее сальмонеллезом, получат компенсацию
«Родила и забыла о существовании». В Прикамье за неуплату алиментов наказана молодая мама
В Перми завершено строительство фонтана на эспланаде
В Перми грабитель напал на женщину в подъезде и вырвал сумку
В Прикамье в коллективном саду пропал мужчина
В Перми в болоте были найдены человеческие останки
Почти 100 пьяных водителей были задержаны за выходные в Пермском крае
В Прикамье суд восстановил санитарку на работе
В Перми «Тойота» сбила ребенка на самокате
В Перми произошел пожар в частном доме, два человека погибли
Погода в Прикамье в ноябре 2018 года: на неделе потеплеет, а в выходные пойдет снег
Прима Лондонского балета Наталья Осипова выступит на сцене Пермского театра оперы и балета
Более 4 тысяч пермяков поддержали благотворительную акцию «Теплый забег»
В Перми в Ленинский отдел полиции заявился посетитель с муляжом гранаты
В Перми на 75 году ушел из жизни известный историк и этнограф Георгий Чагин
На пожаре в Перми погибла 11-летняя девочка
Хотела стать медиком. В Прикамье следователи изучают обстоятельства гибели студентки, выпавшей из окна 10-этажки
В МЧС Прикамья предупредили о похолодании до -23 градусов
В Прикамье мать пыталась зарезать сына