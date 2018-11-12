Пермякам, которые привезли из Грузии несколько гранатов, грозит штраф

Со 2 ноября открылись авиарейсы из Перми в Тбилиси. Пермяки летят гулять по старинным улочкам и наслаждаться вкуснейшей кухней. Ну а обратно везут фрукты. Но оказывается - нельзя!

На днях на таможне в пермском аэропорту остановили трех туристов. Двое из них везли по нескольку гранатов, а один - немного орехов и специи.

- В октябре 2015 года указом Россельхознадзора был запрещен ввоз из Грузии любой растительной продукции - хоть чая, хоть гранатов, - прокомментировали ситуацию в управлении Россельхознадзора по Пермскому краю. - Так что фрукты и орехи, которые везли с собой пассажиры из Тбилиси, им пришлось оставить в зоне таможенного досмотра. Впоследствии эта продукция будет уничтожена. А нарушителям карантинного законодательства по статье 10.2 КоАПП грозит штраф в 500 рублей.

Кстати, вино из Грузии ввозить не запрещено, так как растительное сырье - виноград - было подвергнуто обработке.

Конечно, далеко не каждый раз таможенники проверяют багаж прилетевших пассажиров. Но к Грузии пока внимание особое. Во-первых, полный запрет на ввоз фруктов, а во-вторых, новые заграничные рейсы.

Грузия - не единственная страна, из которой нельзя привезти фрукты и овощи. Ввоз растительной продукции запрещен и из Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, а также Польши, Македонии, Сербии и других стран. А вот из стран Юго-Восточной Азии можно ввозить экзотические фрукты, но не более 5 килограммов на человека. Собираясь с другую страну, уточняйте информацию, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.