91-летний пермский студент взял академический отпуск из-за болезни жены

Мы не раз писали о студенте Пермского педагогического университета Кирилле Петровиче Патрахине. В 89 лет пенсионер решил получить второе высшее образование и выучиться на географа. В 2016 году он опять сель за парту в аудитории.

«Девять студенток, один я»

Все парни из их группы один за другим отсеялись, и остались учиться он и девять девушек-студенток.

- Я один парень на всех! - посмеивался Кирилл Петрович.

Занятия он посещал исправно. Учитель по физкультуре поставил ему зачет автоматом. Хотя Кирилл Петрович объяснял ему, что он в хорошей физической форме.

- Я ему сказал, что могу продемонстрировать стойку на голове, но он засмеялся и сказал, что и так мне верит, - посмеивается студент.

Экзамены и зачеты Кирилл Петрович сдавал успешно, и по этому поводу горделиво показывал всем свою зачетку. Этим летом он собирался поехать со своими девушками-одногруппницами на летнюю практику.

- Думал, может быть, посидим с ними с вином в поле во время полевой геодезической практики, - смеется Кирилл Петрович. - Я ведь до сих пор по бутылке «Каберне» в неделю выпиваю.

Но поехать на практику ему не пришлось.

«Копить «хвосты» - не по мне»

- У моей жены заболели ноги, ее положили в больницу, я ухаживал за ней, ходил по аптекам, - вздыхает Кирилл Петрович. - Конечно, помогали дочери и внучки. Но я понял, что придется взять академический отпуск, как ни тяжело было принять это решение. Ведь пропускать занятия, копить «хвосты» - это не по мне.

Сейчас жена студента-географа пошла на поправку. Она снова начала ходить, правда, пока с палочкой и только по квартире.

- Днем по два-три часа я делаю гимнастические упражнения на растяжку и вечером по столько же, - объясняет Кирилл Петрович. - Да вы сами попробуйте!

- Ну вот попытайтесь коленом коснуться подбородка, стоя на одной ноге, - показывает он. - Не удается? Надо упорно тренироваться, и тогда все получится!

«Пенсию тратили на путешествия»

Географом Кирилл Петрович решил стать из-за своей страсти к путешествиям.

- Мы с женой, как вышли на пенсию, объездили почти всю Европу, - рассказывает студент. - Где брали деньги на поездки? Я до 85 лет работал, преподавал в техникуме, в котором раньше был директором, да еще дворником по утрам метлой махал. Пенсию тратили на путешествия. Собственно, страсть к путешествиям и привела Кирилла Петровича в вуз учиться на географа.

- До этого у меня техническое образование, захотелось осмыслить, обобщить все, что я своими глазами увидел в мире, - объясняет он. - Я сейчас про Индонезию читаю. Поставлю жену на ноги, тогда и съездим.

Секреты долголетия от 91-летнего студента

- Никаких особых секретов у меня нет, - скромничает Кирилл Петрович. - Возможно, то, что подходит мне, не подойдет другому. Я вот, например, ем в день только два раза - завтрак и обед. В еде себя нужно ограничивать. Стараюсь есть мяса поменьше. Обязательно время от времени покупаю «экзотические» плоды - хурму, финики. По полрюмочки в день могу выпить сухого вина. Но никому не навязываю брать с меня пример. Чтобы сон был крепче, на ночь вспоминаю строки русских поэтов, которые специально для этого выучил. После того, как начал это делать, заметил: стал просыпаться в прекрасном расположении духа.