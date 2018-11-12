«Если пойдешь в полицию, убьем твою бабу». Водителю и пассажиру белого Cadillac, которые в центре Перми избили байкера и его девушку, грозит до семи лет

- Мы ехали по улице Сибирской из парка Горького, остановились на светофоре за мотоциклистом, - рассказывает пермский водитель Алексей. - Вдруг из иномарки за нами выскочили двое мужчин с битами и начали бить парня и девушку с мотоцикла.

В Свердловском суде Перми начался процесс над двумя мужчинами, которые 8 июля прошлого года учинили в центре города настоящий беспредел.

- Вечером я забрал свою девушку Аню с работы, и мы поехали домой, - рассказывает 26-летний Андрей Арашин, он работает инженером в фирме, которая занимается ремонтом и обслуживанием лесозаготовительных машин. - Ехали по улице Революции мимо гипермаркета «Семья», неожиданно прямо перед нашим «Уралом» с парковки магазина на проезжую часть выскочил белый Cadillac. Чтобы уйти от столкновения, я вильнул влево - хорошо, что полоса была пустая. Поравнявшись с Cadillac, я махнул водителю рукой: мол, хоть поворотник бы включил. Он высунулся из окна и закричал: «Ты кто вообще такой, че орешь?»

Анна отделалась испугом, а Андрей получил травму головыФото: Вероника РАНГУЛОВА

Андрей не стал устраивать перепалку на дороге и поехал дальше. В потоке машин мотоциклист даже не заметил, что внедорожник едет за ним.

- На Сибирской я остановился на «красный» у Дома офицеров, а через несколько секунд к нам подскочили двое мужчин. В их руках были бейсбольные биты, которыми они начали бить меня и Аню по головам. Мы упали с мотоцикла на землю и не сразу поняли, что происходит.

- Они как-то объясняли свои действия?

- Они кричали: «Будешь сопротивляться или пойдешь в полицию - мы убьем твою бабу!»

- Я тоже стоял на светофоре и увидел, что впереди происходит потасовка, - рассказывал в суде другой свидетель. - Все произошло за те 15 - 20 секунд, пока горел «красный». Мне было видно, что двое мужчин машут битами сверху вниз, а потом парень, которого они били, вскочил на ноги и начал на них замахиваться. От его напора нападавшие ретировались и сели в свою машину. Все это записал мой авторегистратор, запись я позднее передал пострадавшему мотоциклисту, с которым мы обменялись телефонами.

После инцидента дорожные беспредельщики развернулись через «двойную сплошную» и уехали. Аня отделалась испугом, а у Андрея врачи диагностировали травму головы и сотрясение мозга.

- Мы 45 минут ждали полицию, но нам позвонили и сказали ехать в отделение, - рассказывают потерпевшие. - Там мы написали заявление и поехали в больницу.

Рахит Гусейнов частично признал винуФото: Вероника РАНГУЛОВА

Следствие длилось больше года. Как объяснили в полиции, долго не могли найти нападавших - оба скрылись из города, а у их Cadillac оказались тюменские номера. Оба они кстати оказались безработные.

Сначала оперативники задержали пассажира внедорожника. Рахит Гусейнов признал свою вину частично и до суда был под подпиской о невыезде. Его дружка, Эльвина Гасанова, нашли только этим летом в Уфе и привезли в Пермь. По ходатайству следователя водителя Cadillac арестовали.

Эльвин Гасанов прятал лицо от журналистовФото: Вероника РАНГУЛОВА

Товарищи встретились в зале суда и все время жестикулировали и обменивались короткими фразами, пока приставы не сделали им замечания.

- Я тоже признаю свою вину частично, но не хочу, чтобы меня снимали журналисты, - заявил на суде Гасанов. Но судья разрешил прессе остаться.

Преступников судят сразу по двум статьям Уголовного кодекса - «Побои» и «Хулиганство, совершенное группой лиц».

- Своими действиями подсудимые грубо нарушили общественный порядок, в самый час пик, вопреки возмущению других водителей, создали аварийную ситуацию на дороге и нанесли побои, используя оружие, - зачитывала обвинительное заключение прокурор.

Если вину беспредельщиков докажут, им грозит до семи лет лишения свободы.