«Мы кричали: «Беги!»: на учащегося пермского техникума бросился с ножом однокурсник

Днем в пятницу, 9 ноября, в Пермском химико-технологическом техникуме (это в Закамске) студент первого курса Андрей (имена изменены - прим.ред.) напал на одногруппника Константина с ножом.

- Он веселый! Активный! - говорят про Андрея студенты.

И добавляют, что все знали, что парень всегда носит с собой газовый баллончик и нож - сам показывал.

- Мы спросили, зачем ему это, на что он ответил: «Ради своей безопасности», - рассказывают студенты. - Нас это не насторожило.

У пострадавшего парня никаких конфликтов с Андреем не было, ребята нормально общались.

- Не знаю, что с ним в пятницу произошло, - рассказал нам сам пострадавший Константин. - Я зашел в класс, чтобы попрощаться с однокурсником, а Андрей начал меня толкать. Я сказал ему: «Отстань!», а он продолжает.

Пострадавший Константин все еще лежит в больнице. Фото из соцсетей

Ребята-очевидцы рассказывают, что парни поборолись немного, и Костя повалил Андрея на пол. И вроде оба отдышались и успокоились.

- Андрей встал, пошел к портфелю и достал нож, - вспоминает один из свидетелей. - Когда он пошел с ножом на Костю, мы закричали: «Беги!». Андрей три раза замахнулся, но попал только один раз - в ногу. Тут уже прибежал охранник, крики услышали преподаватели. Кто-то вызвал «скорую», а Андрей в это время побежал. Его студенты и догнали.

Кровь пришлось останавливать полотенцем. Фото прислал очевидец

Прибывшая скорая помощь забрала пострадавшего парня в больницу с раной ноги. А прибывший наряд полиции забрал Андрея.

Когда я приехала в техникум, то была впечатлена контрольно-пропускной системой. Перед охранником - металлические ворота, они оглушительно пищат, даже если просто стоять около них. Надо выложить все металлическое из карманов и пройти через них, а затем еще и показать охраннику студенческий. И это не все. Дальше - турникет, чтобы пройти, надо приложить карточку.

- Вы к кому? - спрашивает охранник, мужчина лет 50.

- К директору, - отвечаю я.

В техникуме сложная пропускная системаФото: Елена КОНОВА

Но никто из руководства техникума с нами разговаривать не стал.Пока неизвестно, какое наказание ждет Андрея - следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

А сам пострадавший Константин говорит, что учиться больше с Андреем не хочет.