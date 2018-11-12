«Сидим в позе лотоса по часу в день»: 91-летний пермский студент-географ обучает жену йоге

Мы уже писали о студенте Пермского педагогического университета Кирилле Петровиче Патрахине.

Кирилл Петрович вырезки из "Комсомолки" с рассказами о нем бережно повесил на стену.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 90 лет пенсионер решил получить второе высшее образование и выучиться на географа, для чего ему пришлось сдать на общих основаниях ЕГЭ.

Этот барьер он преодолел успешно в прошлом году. Как признался Кирилл Петрович, когда он увидел в списках поступивших свою фамилию, то вышел из здания университета и не смог сдержать слез.

- Отошел на улице в сторонку и расплакался как школьник, получивший двойку! - с улыбкой вспоминает он. – Прохожие удивленно смотрели на меня, они и подумать не могли, что это я реву от счастья.

В зачетке 91-летнего студенты пока только отметки о сданных экзаменах и зачетах за первую сессию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Девять студенток, один я»

А потом начались студенческие будни. Все парни из их группы один за другим отсеялись, и остались учиться он и девять девушек-студенток.

- Девять девушек у нас учится, да я, один парень на всех! – посмеивался Кирилл Петрович.

Занятия он посещал исправно. Учитель по физкультуре поставил ему зачет автоматом. Хотя Кирилл Петрович объяснял ему, что он в хорошей физической форме и по нескольку часов каждый день делает сложные гимнастические упражнения.

- Я ему сообщил, что могу продемонстрировать стойку на голове, но он засмеялся и сказал, что и так мне верит, - посмеивается студент.

Кирилл Петрович всегда мечтал стать географом. В свой 85-летний юбилей он осуществил одну свою давнишнюю мечту - побывал в Мексике. Фото: личный архив.

Зимнюю сессию Кирилл Петрович сдал успешно, и по этому поводу горделиво показывал всем свою зачетку. По случаю окончания первой сессии подарил девушкам-одногруппницам по шоколадке.

- Можно было бы и чем-то покрепче это дело отметить, я ведь до сих пор по бутылке «Каберне» в неделю выпиваю, - смеется он. – Но как-то постеснялся предложить, решил, что посидеть со студентками да с винцом можно и на летней геодезической практике в полях. Тем более, что по срокам она как раз выпадала на мой день рождения, 91-й по счету.

Кирилл Петрович засел за учебники и стал готовиться к летней сессии.

Но сдать ее не довелось.

«Копить «хвосты» - не по мне»

- У моей жены заболели ноги, ее положили в больницу, я сидел с ней в палате, ходил по аптекам, - вздыхает Кирилл Петрович. - Конечно, помогали ухаживать за ней дочери и внучки. Но я понял, что придется взять академический отпуск по семейным обстоятельствам, как ни тяжело было принять это решение. Ведь пропускать занятия, копить «хвосты» - это не по мне.

Студенту пришлось взять академический отпуск, чтобы подлечить жену.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас жена студента-географа пошла на поправку. Она снова начала ходить, правда, пока с палочкой и только по квартире.

- На Кирюшу было тяжело смотреть, на нем лица не было, когда он сказал мне, что решил взять академ! - говорит Людмила Константиновна. - Мы сошлись на том, что он продолжит читать учебники по географии и будет держать себя в тонусе.

- В тонусе я вообще-то и так себя держу, днем по два-три часа делаю гимнастические упражнения «на растяжку» и вечером по столько же, - объясняет Кирилл Петрович. – Но согласился с женой и стал ходить в клуб одной общественной организации, расположенный неподалеку. Там играю в бильярд, дартс - дротики в мишень кидаю. Эти упражнения требуют отточенных движений, а движения - это жизнь, это я по себе знаю.

Изучать географию студенту помогают альбомы с фотографиями, которые он сделал в разных странах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кое-какие из своих гимнастических упражнений Кирилл Петрович предлагает понемногу делать и жене, чтобы окончательно поставить ее на ноги.

- Сидеть в позе лотоса по часу в день ей вполне по силам! – говорит он.

У 91-летнего студента свой комплекс упражнений на гибкость, которые он подсмотрел в Индии.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Но многие упражнения очень сложные, мне мало что удается! - улыбается Людмила Константиновна. - Да вы сами попробуйте!

Кирилл Петрович поддерживает это предложение.

- Ну, вот попытайтесь вот так коленом коснуться подбородка, стоя на одной ноге, - показывает он. – Не удается? Надо упорно тренироваться и тогда все получится!

Сам Кирилл Петрович терпеливо повторяет непростое упражнение, пока наш фотограф ловит кадр получше.

В свои годы Кирилл Петрович без труда может коснуться коленом подбородка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Показывает он и другие свои фирменные гимнастические номера «для людей в возрасте». Качает пресс, упершись ногами в шкаф. «Ездит» на велосипеде, лежа на спине на диване. Вист на перекладине, привинченной над проемом двери. «Тягает» двухкилограммовые гантели. Садится на пол, скрещивает ноги и потирает ладонями пальцы стоп.

- За этими упражнениями он специально в Индию к индийскому профессору ездил, а потом переработал их под себя, - говорит Людмила Константиновна.

"Если вам трудно подтягиваться на перекладине, можно на ней хотя бы повисеть", - советует Кирилл Патрахин.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пенсию тратили на путешествия»

- Эту поездку жена мне подарила, - вспоминает студент-географ, - У них тогда на работе устраивали лотерею, она и выиграла немного денег. Выигрыша как раз на Индию хватило, это была первая капиталистическая страна, в которой я побывал. А вообще-то мы с женой после того, как я достиг пенсионного возраста, объездили почти всю Европу, Азию, а на 85 лет родные и друзья подарили мне путевку в Мексику. Сразу после дня рождения и полетел. Где брали деньги на поездки? Я до 85 лет работал, преподавал в техникуме, в котором раньше был директором, да еще дворником по утрам метлой махал вместо физзарядки. Пенсию тратили на путешествия. А вообще-то я работаю с 14 лет, в военные годы трудился в гвардейской молодежной бригаде на танковом заводе в Сибири, вот, видите, в этой красной книжечке записано, что норму выполнял больше, чем в два раза.

Кирилла Петровича часто приглашают в школы - рассказать о нелегких годах войны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Собственно, страсть к путешествиям и привела Кирилла Петровича в вуз учиться на географа.

- До этого у меня было только политехническое образование, захотелось осмыслить, обобщить все, что я своими глазами увидел в мире, - объясняет он. – Пока я в академотпуске, продолжаю читать книжки по географии. А наглядные учебные пособия – вон они, на полках стоят, альбомы с фотографиями из тех стран, где мы побывали. Но есть у нас с женой и один пробел: мы в Индонезии с ней еще не были ни разу. Вот, теперь читаю все про эту удивительную страну. Поставлю жену на ноги, тогда, может быть, и съездим.

У студента Патрахина три дочки, три внучки и одна правнучка. Фото: личный архив.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Секреты долголетия от 91-летнего студента

- Никаких особых секретов у меня нет, - скромничает Кирилл Петрович. – Возможно, то, что подходит мне, не подойдет другому. Я вот, например, ем в день только два раза – завтрак совмещаю с обедом, обедаю после гимнастики. Просто по себе знаю: человек - слабое существо. Трудно удержаться, чтобы не наесться досыта. А в еде себя нужно ограничивать. Стараюсь есть побольше растительной пищи, а мяса – поменьше. Обязательно время от времени покупаю «экзотические» плоды – хурму, финики. По полрюмочки в день могу выпить сухого вина. Но никому не навязываю брать с меня пример. Чтобы сон был крепче, на ночь вспоминаю строки русских поэтов, которые специально для этого выучил. После того, как начал это делать, заметил: стал просыпаться в прекрасном расположении духа.

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