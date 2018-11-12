«Марина - секс-машина». Звезда «Реальных пацанов» сняла новый космический трек

Пермская актриса, звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив продолжает радовать своих поклонников юмористическими видеороликами. На этот раз она вместе с ди-джеем Vini (Виталием Виноградовым) создали клип «Марина-секс-машина».

Там, актриса предстает в знакомых по «Реальным пацанам» и съемках в «ComedyWoman» образах женщины в бигудях, старых халатах и «химией» на голове. При этом рефреном звучит фраза Федункив из «Реальных пацанов» « Я тебе не тетя Марина».

Сама Федункив подписала видео «Марина-секс-машина» и попросила подписчиков отмечать на видео свою сексуальную подругу в комментариях.

Поклонники актрисы отметили, что клип «просто бомба». «Харизма зашкаливает, больше бы таких людей», «Марина - неистощимый юмор», - пишут в комментариях подписчики Марины Федункив.

Ранее актриса призналась, что ее отчислили из пермского института культуры.