2018-11-11T12:13:49+03:00
Общество

Истекавший кровью пес Хайдар, спасенный пермяками, выздоровел и дослужился до сержанта

«Кавказец» стал опытным «старослужащим» - он больше года исправно несет караульную службу в закрытой воинской части в Перми [видео]
Андрей МАТЛИН
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Хайдар стал опытным внимательным караульным псом. Фото: страница ВК Алены Шевченко.Хайдар стал опытным внимательным караульным псом. Фото: страница ВК Алены Шевченко.
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- Хайдар теперь у настоящий сержант! – улыбается Виталий, кинолог одной из закрытых воинских частей, расположенных в Закамске в Перми. – Всего наш объект охраняют 26 собак разных пород, и Хайдар один из самых ответственных и надежных караульных псов. Он заматерел, прибавил в весе. Когда стоит на посту – строгий и внимательный. А во внеслужебное время – добрый и отзывчивый. На прогулке обычно опекает собачек, которые поменьше него, не лает им ссориться, отгоняет от них больших псов. Но подругу пока не завел.

Хайдар до своего спасения. Фото: соцсети.

Хайдар до своего спасения. Фото: соцсети.

Служба у Хайдара не из самых легких.

- 12 часов он находится на посту – бдительно обходит вверенную ему зону вдоль натянутого между столбами троса, - говорит Виталий. – Затем 12 часов отдыха в вольере: сон, прогулки, ежедневные осмотры ветеринара. Напряженная служба предполагает и хорошее питание: мы даем Хайдару специальный корм премиум-класса и каши. Недавно мы в очередной раз позвонили ребятам, которые спасли этого замечательного пса и еще раз поблагодарили за Хайдара.

Кровь для Хайдара пожертвовала дворняга Энгри. Фото: соцсети.

Кровь для Хайдара пожертвовала дворняга Энгри. Фото: соцсети.

- И у меня в очередной раз появились на глазах слезы, на этот раз слезы радости! – говорит пермская зоозащница Алена Шевченко. – Когда мы спасали Хайдара, честно говоря, я боялась, что он не выживет, так много крови он потерял.

Пермские волонтеры нашли истекающую кровью кавказскую овчарку в пермском муниципальном приюте.

- Его по какой-то причине сдали в приют хозяева, мол, им трудно держать крупного пса, - рассказала Алена. - Видимо, он очень переживал разлуку с хозяевами, у него был сильный стресс, он отказывался от еды. Работники приюта поставили перед ним оцинкованное ведро с водой, чтобы он мог хотя бы попить. А он от переживаний стал грызть это ведро, разгрыз его на рваные куски. И изранил себе всю ротовую полость, из нее непрерывно текла кровь, и он умирал.

Здесь теперь живет и служит пес-сержант Хайдар. Фото: соцсети.

Здесь теперь живет и служит пес-сержант Хайдар. Фото: соцсети.

- На призыв о помощи в пермских соцсетях откликнулись десятки пермяков, которые вызвались принять участие в спасении Хайдара, - рассказывает Алена. – Например, Наташа Белова привела двух своих псов, которых раньше приютила, и мы сделали Хайдару переливание крови. А потом его взяла на передержку Лена Олькова. Мы все переживали, как она справится с кваказцем, который никак не мог забыть прежних хозяев и постоянно огрызался. Лично я заплакала, когда Лена выложила в соцсетях фотографию, как Хайдар лижет ей руку.

Как признается, сама Лена, она тоже не могла сдержать слез – когда, в конце концов, Хайдара пришли забирать кинологи из пермской воинской части. Они узнали о судьбе этой собаки из соцсетей.

- Когда Хайдар охотно пошел к ним навстречу, а одному даже поставил лапы на грудь, словно обнял, я поняла, что он попадет в добрые опытные руки, - рассказала она. – Но я не могла сдержаться, чтобы не расплакаться от предстоящей разлуки. А теперь я горжусь Хайдаром, который стал настоящим караульным псом-сержантом.

Спасенный пермскими зоозащитниками пес Хайдар стал сержантом..

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