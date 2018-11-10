Владельцы поспешили продать свой особняк: возле их нового дома нашли закопанным мужчину, пропавшего в Прикамье год назад

Накануне Дня полиции стало известно об убийстве, раскрытом в Добрянском районе. Почти год родственники и полиция вели поиски бесследно исчезнувшего 42-летнего местного жителя. А он все это время лежал закопанным практически на своем рабочем месте.

Эта история произошла в поселке Бор-Ленва Добрянского района. Мужчина вместе с двумя приезжими шабашниками занимался отделкой недавно построенного двухэтажного особняка. Владельцы дома уехали на зиму, и рабочие оставались полными хозяевами на участке. Приезжие так и жили в этом особняке.

В тот октябрьский вечер, закончив работу, строители все вместе отправились домой к жителю Бор-Ленвы. Его жена накрыла стол, все посидели, распили несколько бутылок. От обилия выпитого жена крепко уснула и не слышала, как муж с собутыльниками ушел.

С тех пор мужчину никто не видел. Собутыльники твердили в унисон, что с пропавшим расстались на улице. Местные жители не слышали ни ругани, ни брани, ни драки, а человек будто испарился.

Тем временем шабашники закончили отделку дома и уехали, а пропавшего жителям поселка продолжали искать.

Только год спустя, когда к делу подключились оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, выяснилось, что один из шабашников, 21-летний Дмитрий находится в федеральном розыске за совершение угона в Кудымкарском районе и покушение на убийство в Красновишерском. На теле его жертвы эксперты насчитали восемь резаных ран.

- Полицейские нашли Дмитрия в Березниковском районе, где тот жил под чужим именем и шабашил разнорабочим на свалке, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД. – Проживал он там же в вагончике.

Во время допроса Дмитрий признался, что он убил жителя Бор-Ленвы. Как оказалось, выйдя на улицу, они поссорились. Дмитрий ударил мужчину кулаком по голове, тот упал, ударившись о кирпичный столб забора. Молодой человек продолжил избивать лежащего на земле человека. Потом он ушел спать, а утром выяснил, что его жертва скончалась.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца сбросил тело в канализационный люк. А вечером вернулся, вытащил труп и закопал его в землю возле особняка, где работал.

Почти год спустя тело эксгумировали. Владельцы особняка, узнав, что возле их дома захоронен убитый человек, поспешили продать жилье.

В отношении Дмитрия было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строго режима. Обжаловать решение суда Дмитрий не стал.