90-летняя фронтовичка, живущая в Перми в бараке без горячей воды, наконец получит квартиру

О судьбе 90-летней участницы Великой Отечественной войны Людмилы Гришаковой мы писали еще летом.

На войну Людмила Александровна попала в 15 лет.

- Это был 43-й год, - вспоминает женщина. - Меня зачислили в штат фронтового госпиталя под Харьковом, в котором работала моя мама. Медсестер не хватало, раненые лежали вповалку. Вот начальник госпиталя и привлек нас, детей сотрудников, к нелегкой работе. Не хватало лекарств, перевязочного материала, бинты приходилось стирать по несколько раз.

После войны Людмила Гришакова оказалась в Перми. Ее семье выделили квартиру в двухэтажном шлакоблочном бараке на улице Байкальской, 24. Дом строили еще пленные немцы в начале 1950-х годов. А сейчас в нем сгнили и трубы, и электропроводка. Муж и единственный сын женщины умерли. А она в свои 90 лет вынуждена жить в неблагоустроенном деревянном бараке без горячей воды и удобств.

- Наш дом еще в 2014 году признали не пригодным для проживания, но мы до сих пор в нем живем, - рассказала Людмила Гришакова корреспондентам «КП». - К трудностям я привыкла, понимаю, что нашему государству сейчас тяжело. Но обидно читать в газетах, что всех ветеранов обеспечили хорошим жильем.

Несколько раз ветеран обращалась к чиновникам с просьбой решить ее жилищный вопрос.

- Но мне сказали, мол, что вы хотите, у вас и так большая квартира, двухкомнатная, - говорит она.

Потом все-таки женщине пообещали поставить ее на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

И вот наконец Людмиле Александровне Гришаковой вручили сертификат на приобретение жилья в размере 1 458 288 рублей. Также чиновники пообещали подобрать пожилой женщине подходящую комфортабельную квартиру.

Ветерану выделили сертификат на покупку жилья

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