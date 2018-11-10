В Монако полицейские вышли на митинг в связи с делом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева

В Монако около 100 сотрудников полиции в штатском вышли к зданию суда на акцию в поддержку начальника уголовной полиции княжества и его заместителя, которым в связи с делом Дмитрия Рыболовлева были предъявлены обвинения в коррупции, сообщила газета Nice-Matine. Полицейские решили поддержать своих коллег, которых подозревают в оказании помощи Рыболовлеву в судебных разбирательствах.

Напомним, экс-владелец «Уралкалия» миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвинил своего арт-дилера Ива Бувье в необоснованном завышении цен на продаваемые им картины, из-за чего олигарх переплатил более чем миллиард долларов. Дело это расследуется еще с 2015 года. Но пока шло следствие, выяснилось, что Рыболовлев тесно общается с высокопоставленными чиновниками министерства юстиции и полицейскими Монако, а его адвокат активно переписывалась с начальником уголовной полиции княжества Кристофом Аге и его замом Фредериком Фюзари, которые активно способствовали аресту Ива Бувье.

Утром 6 ноября Дмитрий Рыболовлев был задержан в Монако по обвинениям в коррупции и торговле влиянием. Также обвинения были предъявлены еще 9 подозреваемым, среди которых бывший министр юстиции княжества Филипп Нармино, его жена и сын, бывший глава МВД Монако Поль Массерон, а также начальник уголовной полиции Кристоф Аге и его зам Фредерик Фюзари.

Как рассказал наш источник в окружении Дмитрия Рыболовлева, тот сам явился на допрос в полицию Монако, откуда его отправили к следственному судье. Он допросил господина Рыболовлева и принял решение о его временном задержании. Власти княжества провели обыск в апартаментах бизнесмена в Монте-Карло.

Но согласно нормам французского права в рамках garde a vue через 24 часа после задержания Дмитрий Рыболовлев был отпущен на свободу.

Его адвокаты так прокомментировали «Комсомольской правде» ситуацию:

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева, - рассказали мэтр Эрве Темим и мэтр Тома Джаккарди. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако. Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако

Бывший владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев утром 6 ноября был задержан в Монако по обвинениям в коррупции и торговле влиянием. Бизнесмен был задержан за несколько часов до матча лиги Чемпионов между командами «Брюгге» и «Монако» - последняя принадлежит Рыболовлеву.(подробности)

«На Рыболовлева, похоже, нарыли что-то серьезное»: адвокат прокомментировал задержание в Монако российского олигарха

О том, что один из богатейших российских бизнесменов Дмитрий Рыболовлев (Forbes оценивает его состояние в $6,8 млрд) задержан полицией Монако, стало известно вечером 6 ноября. Миллиардера подозревают в «коррупции и торговле активным и пассивным влиянием». Якобы он организовал некую тайную сеть, «борющуюся с местными судами в пользу Рыболовлева».(подробности)

Пермский олигарх за рекордную сумму продал картину Леонардо да Винчи

«Спаситель мира» стал самым дорогим предметом искусства, проданным с аукциона (подробности)

Пермскому олигарху не удалось обвинить своего дилера в мошенничестве при продаже картин

«Спаситель мира» выручил Ива Бувье, продававшего Дмитрию Рыболовлеву картины по завышенной в несколько раз цене (подробности)