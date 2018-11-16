Пермский художник Sad Face заплатит за «Смерть не за горами» 15 тысяч рублей

16 сентября мировой судья судебного участка №1 Ленинского районного суда оштрафовал пермского уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face) за порчу арт-объекта «Счастье не за горами».

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был изменен в ночь на 11 октября. Культовую фразу превратили в «Смерть не за горами». По данному факту возбудили уголовное дело по статье «вандализм». 16 октября стражи порядка задержали подозреваемого, а 17 октября выяснилось, что надпись изменил Sad Face.

По словам адвоката художника Сергея Калкатина, изменив «Счастье не за горами» на «смерть», пермский художник призвал людей ценить жизнь»

Культовый объект был изменен в ночь на 11 октябряФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как мне объяснил Алексей, в прошлом году он катался на квадроцикле и попал в серьезное ДТП, - рассказал адвокат художника Сергей Калкатин - Он сильно пострадал, даже находился при смерти. Алексей долго лечился и восстанавливался. Когда он вносил изменения в арт-объект, то хотел этим сказать, что жизнь коротка, а смерть ходит рядом. И мы должны дорожить ею, ценить близких и не тратить попусту время.

Также адвокат сообщил, что Sad Face сам пришел в полицию с явкой с повинной. 2 ноября уголовное дело в отношении Алексея Илькаева было прекращено. 6 ноября прокуратура это решение утвердила, и сегодня мировым судьей художнику был выписан штраф в 15 тысяч рублей.

- Обжаловать это решение мы не будем, - сообщил нам Сергей Калкатин. - Главное, что мы добились того, что у Алексея не будет судимости.

Напомним, что ранее Sad Face полностью компенсировал пермскому бюджету ущерб от своих действий в размере почти 45 тысяч рублей.