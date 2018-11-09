Появилось видео с пожара в Перми, где пострадали три человека

Днем 9 ноября в Индустриальном районе Перми в пятиэтажке произошел пожар. Хозяин квартиры, находящейся на первом этаже, выпил и уснул. Когда он проснулся, то почувствовал запах дыма.

- Сообщение о пожаре поступило в 15-30, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - Пожар ликвидирован. Погибших нет. Причины возгорания уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/677118" frameborder="0"></iframe> Пожар в квартире в Перми. Видео Маруси Рукиной из "ВК".

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что огонь был сильным - пробивался сквозь форточку. Тушили его сразу несколько сотрудников пожарной части.

В результате пожара пострадали три человека: мужчина, в чьей квартире произошло возгорание, женщина-соседка и ее дочка.

- Дым успел проникнуть и в их квартиру, - рассказали в пресс-службе Пермской станции «скорой помощи». - Всем оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Больше всех пострадал хозяин квартиры, где случилось возгорание.