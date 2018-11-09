2018-11-09T15:57:51+03:00
Происшествия

Появилось видео с пожара в Перми, где пострадали три человека

Им оказали первую помощь и увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото Михаила АгееваФото Михаила Агеева
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Днем 9 ноября в Индустриальном районе Перми в пятиэтажке произошел пожар. Хозяин квартиры, находящейся на первом этаже, выпил и уснул. Когда он проснулся, то почувствовал запах дыма.

- Сообщение о пожаре поступило в 15-30, - рассказали в пресс-службе краевого МЧС. - Пожар ликвидирован. Погибших нет. Причины возгорания уточняются.

Пожар в квартире в Перми. Видео Маруси Рукиной из "ВК".

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что огонь был сильным - пробивался сквозь форточку. Тушили его сразу несколько сотрудников пожарной части.

В результате пожара пострадали три человека: мужчина, в чьей квартире произошло возгорание, женщина-соседка и ее дочка.

- Дым успел проникнуть и в их квартиру, - рассказали в пресс-службе Пермской станции «скорой помощи». - Всем оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Больше всех пострадал хозяин квартиры, где случилось возгорание.

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