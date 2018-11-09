2018-11-09T14:51:36+03:00
Дом. Семья

Посмотрите, как резво играют шестимесячные барсята из зоопарка!

Скоро они уедут из пермского зоопарка в другие города
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Барсята Вая и Красава, родившиеся в пермском зоопарке 7 мая, на следующей неделе отправляются в другие города.

- В выходные у пермяков есть уникальная возможность посмотреть, как играют все три котенка, - сообщили в пермском зоопарке. - Они бегают, прыгают, играют друг с другом, и нередко с ними возится их мама, Весляна. Это зрелище не оставит никого равнодушным и веселое настроение Вам будет гарантированно.

В пермском зоопарке остается только одна красавица - Серебрянка.

Напомним, что имена барсятам были даны в честь прикамских речек. Пятнистые котята появились на свет 7 мая и стали первым потомством у Весляны и Снежека. Барсы-самцы нередко нападают на детенышей, поэтому, когда котята подрастают, их стремятся отдать в другие зоопарки.

- Рождение снежных барсов в зоопарках – редкость, это всегда событие, - рассказывала Елена Бурдина. – В мире насчитывается не больше сотни пар, у которых в неволе могут родиться котята, а всего их в зоопарках – меньше пятисот снежных барсов, в природе тоже немного – около 7,5 тысяч.

До августа новорожденные сидели с мамой на карантине – в тесной «детской комнате», в которой даже окошек не было.

Игры барсят в пермском зоопарке.Сайт Пермского зоопарка - http://zoo.perm.ru

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