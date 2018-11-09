«Она убежала из здания и никого не разбудила». В Прикамье начался суд над 18-летней студенткой, по вине которой в пожаре погибли шесть человек

В суде Чусового начался суд над 18-летней Татьяной С., по вине которой в страшном пожаре погибли шесть человек, в том числе – трое детей.

Трагедия, напомним, случилась в ночь на 27 февраля этого года в общежитии по улице 50 лет ВЛКСМ. Многие жители дома проснулись от запаха дыма.

- Я открыла дверь в коридор, а там ничего не видно - чернота, - рассказывает 38-летняя Анастасия. Женщина с сыном спаслись просто чудом. - Мы бегом на балкон. С балкона смотрю, а там пожарные тела выносят. Из-под покрывала детские ножки торчат. Я давай рыдать. А очередь с пожарной лестницей до нас никак дойти не может. Думаю, задохнемся. Но нет, все обошлось. Сняли нас.

Спасатели вывели из объятого пламенем здания 37 человек.Тринадцать увезли в больницу, двух женщин позднее доставили в ожоговый центр в Перми.

Как выяснили эксперты, пожар начался из-за плитки, которую 18-летняя девушка оставила включенной на ночь.

Как пояснили в Следственном комитете, жительница дома решила согреть свою комнату, включила в сеть плитку, поставила ее на ковер и ушла.

Когда Татьяна вернулась в комнату, там уже полыхал огонь. Никого не разбудив и не подняв тревогу, девушка быстро выбежала из здания.

Удушливый дым быстро распространился по коридорам общежития. В одной из комнат на том же четвертом этаже жила семья: 26-летний Иван, его 4-летняя дочь, 6-летний сынишка и отец. В ночь пожара Иван был на дежурстве, его отец и дети погибли.

Не дождавшись помощи, погибли в своей комнате на пятом этаже Юлия с двухлетним сыном. Также погиб парень обвиняемой Антон. Он уже выбрался наружу, но вернулся назад, чтобы спасти кошек.

Все время, пока шло следствие, Татьяна находилась под подпиской о невыезде. Ей предъявили обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности».

Как рассказал «Комсомолке» государственный обвинитель, старший помощник Чусовского городского прокурора Василий Инюшкин, потерпевшими по делу признаны 14 человек. Многие из них заявили иски о возмещении морального вреда, общая сумма – почти восемь миллионов рублей.

- Вину Татьяна признала, а нам что с ее признанием делать? Родных уже не вернуть, - говорят потерпевшие. – И моральную компенсацию ей платить не чем.

Татьяна студентка, нигде не работает. До пожара была не судима, но пока шло следствие, ей назначили наказание по статье «Побои» - у девушки случился конфликт с одним из соседей.

Если вину девушки докажут, ей грозит до четырех лет лишения свободы.