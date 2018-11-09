Погода на ноябрь в Перми 2018: в выходные резко похолодает

В Перми ожидаются холодные выходные, а вот осадков почти не будет. В пятницу, 9 ноября, в Перми будет солнечно, максимальная температура достигнет -10 градусов. Снега не ожидается. В субботу, 10 ноября, температура воздуха будет находиться в пределах -7 градусов. Осадков также не ожидается.

- Пик похолодания ожидается в воскресенье, когда территория края окажется под влиянием мощного антициклона, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - В Перми температура в ночь на 11 ноября может опуститься до -15 градусов, а в низких местах по краю - приблизиться к -20 градусам. Похолодание произойдет при очень тонком снежном покрове или его полном отсутствии. С одной стороны, за счет этого температура будет несколько выше, чем при условии наличия снега, с другой - существует опасность для некоторых сельскохозяйственных культур, так как холода продлятся не меньше трех суток.

Похожее арктическое вторжение в последний раз наблюдалось в ноябре 2011 года, когда в Перми почти не было снега, но температура опускалась до -16 градусов. Но в этом году у арктического вторжения есть особенность - очень высокая скорость падения температуры. Так что одевайтесь теплее!