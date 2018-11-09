2018-11-09T10:29:14+03:00
Общество

Погода на ноябрь в Перми 2018: в выходные резко похолодает

Ночью температура понизится до -15 градусов
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми ожидаются холодные выходные, а вот осадков почти не будет. В пятницу, 9 ноября, в Перми будет солнечно, максимальная температура достигнет -10 градусов. Снега не ожидается. В субботу, 10 ноября, температура воздуха будет находиться в пределах -7 градусов. Осадков также не ожидается.

- Пик похолодания ожидается в воскресенье, когда территория края окажется под влиянием мощного антициклона, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - В Перми температура в ночь на 11 ноября может опуститься до -15 градусов, а в низких местах по краю - приблизиться к -20 градусам. Похолодание произойдет при очень тонком снежном покрове или его полном отсутствии. С одной стороны, за счет этого температура будет несколько выше, чем при условии наличия снега, с другой - существует опасность для некоторых сельскохозяйственных культур, так как холода продлятся не меньше трех суток.

Похожее арктическое вторжение в последний раз наблюдалось в ноябре 2011 года, когда в Перми почти не было снега, но температура опускалась до -16 градусов. Но в этом году у арктического вторжения есть особенность - очень высокая скорость падения температуры. Так что одевайтесь теплее!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Осе рецидивист убил знакомого, нанеся ему 30 ударов ножом
Мигранту, который подкарауливал и насиловал женщин, дали всего четыре с половиной года
В Перми закрыли дом престарелых «Забота плюс»
В Перми голый мужчина в крови ночью зашел в отделение банка и лег спать
Житель Прикамья пытался спрятаться от судебных приставов в лесу
«Малыш пищал и полз по тропинке». Пермячка спасла щенка, которого нашла в лесу
В Перми нелегал насиловал малолетнего сына своей бывшей гражданской жены
Корпоративная команда «Т Плюс» примет участие в благотворительном «Тёплом забеге» в Перми
Осудили зачинщика беспорядков в колонии Чусового
В Прикамье мужчина набросился на улице на знакомую и начал душить
В Прикамье «Газель» с газовыми плитами столкнулась с КамАЗом
Пермский край и ПАО «ЛУКОЙЛ» продолжат стратегическое партнерство
Полпред Президента в ПФО положительно оценил промышленный потенциал Пермского края
В Прикамье ребенок пострадал в ДТП из-за отсутствия тротуара
«Напал на женщину у больницы». В Прикамье будут судить насильника
«Помогите найти мальчика». Пропавшего в Удмуртии подростка ищут в Перми
В Пермском крае в выходные похолодает до -20 градусов
Мужчина, укравший сотовый телефон на вокзале Пермь-II, задержан в Тюмени
Пермские власти сообщили о продолжении сотрудничества с «ЛУКОЙЛом»
53-летний житель Прикамья случайно утопил в ванной отца-инвалида
В Перми составили антирейтинг 10 управляющих компаний, задолжавших за тепло 1,4 миллиарда рублей
Вице-премьер Прикамья Ирина Ивенских стала депутатом Законодательного собрания
Житель Прикамья, убивший одного человека и покалечивший другого, признан невменяемым
«Бабушка, я сбил пешехода, нужны деньги». В Перми задержали лжевнука, похитившего у пенсионерки 30 тысяч рублей