«Киллер может быть прекрасным мужем». Психолог рассказал, будет ли счастливым брак между бывшей сотрудницей милиции и наемным убийцей

СЕГОДНЯ 05:00 2018-11-09T09:29:58+03:00

Пермячка Виктория и Олег поженились в сентябре, а сейчас мечтают о венчании

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Читатели «Комсомолки» уже неделю обсуждают поступок 43-летней пермячки, которая вышла замуж за киллера, получившего пожизненный срок.

Напомним, в прошлом Виктория работала дознавателем в милиции, сейчас она занимается бизнесом. Этой весной женщина прочла в газете статью, которая называлась «Исповедь киллера», и, как признается сама Виктория, почувствовала огромную жалость к человеку, о котором шла речь. Мужчина отбывает пожизненный срок за убийство девяти человек и, по его словам, страшно раскаивается в том, что сделал.

Через месяц пермячка решилась написать письмо в колонию. Завязалась переписка.

- Олег сделал мне предложение, а через четыре месяца мы поженились, - рассказывает Виктория. – Сейчас мечтаем о венчании.

У Олега Михайлова есть адвокат, который уже готовит документы и будет добиваться пересмотра дела. Все надеются, что хотя бы после 25 лет заключения мужчина сможет выйти условно-досрочно.

Можно ли построить счастливую семью с человеком, который, возможно, всю жизнь проведет за решеткой? И действительно ли холодные убийцы способны на раскаяние?

Об этом «КП» рассказал директор психологического центра доктора Вагина, кмн, врач-психотерапевт Юрий Вагин:

- Совсем необязательно, что холодный убийца - патологическая личность с различными дефектами характера. Убийство людей может быть профессией, когда, например, человек служит в горячих точках. Члены криминальных группировок из 90-х годов также в определенной степени позиционировали себя солдатами, которые сражаются за какие-то собственные идеи и ценности. В данном случае не на стороне государства, а в собственной микросоциальной группе.

В большинстве своем члены ОПГ воспринимали свою деятельность как профессию – ничего личного. При этом в остальных сферах жизни они могли оставаться хорошими отцами, мужьями, братьями. Общаясь с такими людьми в быту, вы можете даже не подозревать, что они способны убить человека.

Да, человек по роду своей деятельности находился в криминальной сфере, из которой на данный момент вышел и отбывает наказание. При этом во всех других отношениях он остается нормальным человеком, с которым можно выстраивать отношения.

Что касается женщин, которые решаются на такие отношения, здесь мотивов может быть много. Чаще всего они разочарованы в мужчинах, которые их окружают. Общение человека, который находится в тюрьме, сильно ограничено. И женщинам зачастую кажется, что они получат больший эмоциональный отклик от человека, чья свобода ограничена, чем от свободных мужчин. Кроме того, им не придется вступать в жесткую конкуренцию с другими женщинами, и это тоже не маловажно.

Нельзя ставить крест на отношениях, описанных в статье. Они могут быть совершенно нормальными и в какой-то степени даже более счастливыми. Как говорится, из бывших наркоманов и алкоголиков иногда получаются более порядочные и аккуратные люди, чем из тех, кто такими зависимостями никогда не страдал.