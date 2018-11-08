Дневник врача-кардиолога: «Перед Новым годом дети стараются запихнуть родителей в больницу»

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-08T16:18:45+03:00

В своем дневнике пермский кардиолог пишет о том, что вы не узнаете на приеме: где медики ищут себе пару, почему плачут молодые врачи и как сохранить молодость

Изменить размер текста: A A

«Я работаю в обычной пермской больнице пять дней в неделю, получаю 16 тысяч рублей. После основной смены пару часов принимаю пациентов в другой государственной клинике. За это мне платят 6 - 9 тысяч рублей. Несколько раз в месяц беру ночные смены в больнице - еще 5 - 8 тысяч. В месяц в среднем выходит 30 тысяч», - так начинается дневник пермского врача-кардиолога с пятилетним стажем, который она передала «Комсомолке».

Старикам у домашней елки не место

За несколько дней до конца года начинается поток детей с пожилыми родителями: «Мама болеет, ее надо обследовать», «Отец жалуется на боли в груди…»

Смотришь ЭКГ, анализы - вроде все нормально.

- Да вы что, она (он) же жалуется! - настаивают родственники.

Многим хочется в новогодние праздники отдыхать, а не ухаживать за престарелыми родителями, у которых старческое слабоумие, потеря памяти или просто они очень слабые.

А в больнице Новый год проходит скромно: доктора договариваются, кто что принесет, накрывают стол в кабинете. Конечно, в рабочую смену никто не напивается. Максимум - бокал шампанского. Если хотите знать, самые пьющие врачи - это хирурги и анестезиологи. Вот недавно мне хирург жаловался на анестезиолога, потому что тот пьяный пришел на работу.

«Пациент пытался выкинуть медсестру в окно»

Я была на ночном дежурстве. В одной из палат лежал мужчина, который перепил, и у него случился гипертонический криз. С ним в палате был дедушка-ветеран.

Дедуля достал ножик - яблоко почистить. А тут алкоголик очнулся, у него начался психоз. Забрал у ветерана нож и стал тыкать в дедушку. Все это видел третий пациент, он лежал с инфарктом. Испугался сильно и стал умирать.

Аппарат запищал, меня зовут в палату, а я не могу отойти, «скорые» принимаю. Вызвали подмогу из реанимации - двух врачей, мужчину и женщину, и медсестру. Они в палату стали ломиться, но алкоголик подпирал собой дверь изнутри. Наконец алкаш выскочил в коридор, схватил медсестру за грудки и потащил к окну. Врачи пытались его успокоить, тогда пациент перекинулся на реаниматолога-мужчину, завалил его и душил. Врач-женщина оттаскивала алкаша, а умирающего в палате пациента в это время реанимировала медсестра. Еле выжил.

Тут уже психиатры приехали, скрутили буйного и отвезли в больницу. Потом нам позвонили чиновники:

- Родственники дедушки-ветерана жаловались, спрашивали, почему алкаша с ним в палату положили.

А что тут ответишь? Все и так знают, что мест у нас нет. А у пациента на фоне употребления алкоголя случился гипертонический криз, лечить надо. Мужчина мог впасть в психоз, а мог и не впасть, тут никогда не угадаешь. В общем, написала я объяснительную.

Пациенты лучше знают, как их лечить

Мне как-то директор турагентства подарила хорошие полотенца за лечение. Но в основном по отношению к нам проявляют агрессию, недовольство, советуют, как правильно лечить.

- Я не могу две недели записаться на прием - записи нет! - кричит какая-то бабушка.

А врачи в чем виноваты? Не мы систему придумали.

- Почему вы мне назначили этот препарат? Вот другой явно лучше, деньги только сдираете, - кричит другая женщина.

Мы назначаем то лечение, которое считаем нужным, по возможности предлагаем заменить препарат более дешевым.

- Почему так грязно в коридоре? - возмущается пациент.

Потому что у нас всего одна санитарка на весь этаж, она просто не успевает все помыть.

Молодые доктора часто не выдерживают, впадают в истерику, кричат, что не хотят быть медиками. Их еще и доводят до слез родственники пациентов со своими советами.

Стойко держатся только опытные врачи, которые в любом отделении на вес золота. Как-то привезли к нам мужчину, он жаловался на сильные боли в бедре. Идет наш невролог, мимоходом смотрит на бедро, говорит: «А, саркома». Выяснилось, что действительно рак.

«Врачи уезжают за границу»

Знакомая пара 40-летних стоматологов переехала в Германию. Жена быстро освоилась, выучила язык до нужного уровня, нашла работу. Там же и зарплаты выше, и отношение к докторам доброе, в чистых модернизированных больницах и работать приятнее. А муж не смог. Врач он неплохой, но не осилил немецкий, разговаривал плохо. Устроился на работу, но ему было очень некомфортно из-за языкового барьера. Не мог с пациентами и коллегами полноценно что-то обсудить. В итоге дети остались с мамой в Германии, а супруг вернулся в Пермь.

«Слишком много пьем»

В России люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом виноваты плохая экология, курение, малоподвижный образ жизни, забываем добавлять в рацион фрукты-овощи, постоянно испытываем стрессы, употребляем жирную пищу. Еще одна причина - алкоголь. Меня ужасает, что в последнее время у нас в кардиологии много молодых пациентов, и их болезни часто связаны именно с алкоголем. Несколько дней назад одного за другим двух молодых людей доставили, у которых начались приступы эпилепсии на фоне пьянства.

В наше приемное отделение несколько раз привозили мужчину лет 40 с судорогами на фоне употребления алкоголя, оказывали помощь и отпускали домой со словами: «Будешь дальше пить - откажут ноги». Через некоторое время его привезли вновь. Отказали ноги.

«Счастье ищем на работе»

Так как свободного времени мало, многие ищут пару на работе. Работала у нас доктор, она лечила пациента с язвой. У них симпатия возникла, после выписки мужчины они стали встречаться. А он бизнесменом оказался. Так что доктор ушла с работы, родила двух дочек и сейчас по специальности не работает.

Недавно у нас поженились уролог и нейрохирург, потом два хирурга, тоже в больнице познакомились.

Как сохранить молодость

Пациенты и знакомые часто спрашивают: «Как продлить молодость?» Я никаких тайн не раскрою. Просто делайте это:

- пейте не менее 1,5 - 2 литров воды в день;

- ешьте не менее 500 граммов фруктов и овощей в день (примерно пять фруктов и овощей);

- откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь);

- обеспечьте себе полноценный ночной сон (7 - 8 часов). Желательно ложиться спать с 21.00 до 00.00;

- проходите в день не менее 10 тысяч шагов. Конечно, хорошо бы еще делать по утрам гимнастику и заниматься плаванием;

- ну и, конечно, нельзя испытывать сильный стресс. Самый молодой человек - это счастливый человек.