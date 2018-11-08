«Случилось чудо». Пермяк пожертвовал почти миллион рублей, чтобы спасти от рака трехлетнюю девочку

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-08T14:14:15+03:00

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О страшном диагнозе трехлетней Алины Залаевой родители узнали еще год назад. И все это время отважная девчушка сражается со своей болезнью.

Опухоль засела в голове малышки. Крохе сделали операцию и пять курсов химиотерапии. А сейчас Алине требуется курс протонной терапии – это очень дорогая процедура, которая способна убить оставшиеся раковые клетки.

Как рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», протонную терапию проводят в единственном месте в России - в Центре протонной терапии Медицинского института им. Березина.

- Для жителей Петербурга на лечение предоставляются квоты, но Алина Залаева живет в Перми, поэтому под действие льгот не попадает, - объяснили волонтеры.

Курс лечения протонной пушкой стоит 1 800 000 рублей. Чтобы спасти жизнь трехлетней дочери, семье Алины нужно было найти огромную сумму всего за месяц. Дело в том, что между последним курсом химиотерапии и протонной терапией не должно пройти больше 30 дней. В противном случае лечение не дало бы нужного результата.

Деньги на лечение собирали сразу два фонда: пермский фонд чудес «Дедморозим» и петербургский фонд «Свет.Дети».

- Случилось настоящее чудо, - говорят в «Дедморозим». – Для Алины было собрано меньше миллиона рублей, когда накануне последнего срока оплаты процедуры житель Перми внес недостающую сумму - 877 191 рубль 84 копейки.

Пермяк, который пожертвовал довольно крупную сумму денег, предпочел остаться неизвестным. Он только пояснил, что история Алины задела его лично и, посоветовавшись с женой, они вместе приняли решение помочь ребенку.

Сбор денежных средств для Алины завершился, и лечение начнется в срок.

- Благодаря помощи неравнодушных людей жизнь детей в Пермском крае не зависит от денег, и в ней происходят самые настоящие чудеса, - говорят волонтеры. - Прямо сейчас чудо необходимо 5-летнему Артему Воложанинову, у которого врачи случайно обнаружили смертельно опасное заболевание, вылечить которое готовы попробовать немецкие врачи в клинике «Шаритэ».

Стоимость операции по спасению жизни Артема - 3 100 000 рублей. Подробнее о том, как можно помочь ребенку, читайте здесь.